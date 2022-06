Maribel Guardia ha participado en varias novelas como “Prisionera de amor” y “Aventuras en el tiempo”. A pesar del paso del tiempo, a sus 63 años, se mantiene joven tanto en actividad como en apariencia. Por lo que cuando su nieto le hizo un comentario sobre su edad, no le agradó para nada.

En múltiples ocasiones ha expresado el gran amor y cariño que siente por su familia, especialmente por su nieto José Julián, quien hace poco cumplió 5 años. El pequeño es el retoño de su único hijo Julián, quien siguió los pasos de su madre en el ámbito musical.

La actriz costarricense también se ha desempeñado como cantante y conductora. Incluso fue nominada a un “Premio Grammy Latino” en la categoría “Mejor disco de banda” por su álbum “Besos Callejeros”.

Aunque ya se le podría considerar una mujer mayor, ella se niega a dejarse etiquetar, por lo que no permite verse encasillada ni por su propia familia.

LA PROHIBICIÓN A SU NIETO

Maribel Guardia tiene una muy buena relación con su nieto, José Julián, pero no permite que la llame abuela, porque la hace sentir vieja.

“Me gusta como le dicen en Estados Unidos que es ‘Grandma’, porque es como ‘la gran mamá’, me gusta mucho porque abuelita no suena muy bonito que digamos”, explicó la intérprete de “Procura” en entrevista para el programa Hoy.

Por ello, trató de llegar a una solución con el pequeño para buscar otra forma de llamarla y, aparentemente, encontraron el término perfecto: “Nini”.

“Yo ya negocié con mi nieto que no me diga abuelita, entonces me dice ‘Nini’”, comentó.

La actriz celebrando el cumpleaños número 5 de su nieto (Foto: Maribel Guardia / Instagram)

SU ROL COMO ABUELA

Aunque la palabra le molesta, hacer el papel le encanta. Desde que nació José Julián, han sido inseparables y se ha mostrado partícipe activa de su proceso de crecimiento. Así lo ha mostrado en diversas publicaciones que ha compartido en su cuenta de Instagram.

“Ser mamá y ahora abuela ha sido lo más bello que me ha pasado en la vida”, escribió en la descripción de una foto junto a su hijo y nieto.

Incluso llegó a celebrar el Día del Abuelo, que se festeja el 28 de agosto en México y constantemente comparte fotos con su familia.