Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció a los 27 años en su casa de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. La famosa actriz y cantante costarricense ha mostrado que siente mucho dolor y contó qué hará con las cenizas de su hijo.

La actriz de “Corona de lágrimas” dio a conocer a través de sus redes sociales que su hijo falleció el 9 de abril a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

También dijo que la situación que causa un profundo dolor, ya que su único hijo partió muy pronto y tenía un gran futuro. Añadió que recién ha empezado a vivir su duelo y que le resulta difícil aceptar su partida.

¿QUÉ HARÁ MARIBEL GUARDIA CON LAS CENIZAS DE HIJO?

Maribel Guardia reveló a la prensa, que las cenizas de su hijo Julián Figueroa, quien falleció de un infarto a los 27 años, por el momento, permanecerán en la sala de su casa donde fueron colocadas rodeados por las flores que ha recibido de tanto de fans como de otros famosos.

La actriz y cantante aclaró que esto será por un tiempo porque aún no estar lista para tomar otra decisión: “No quiero deshacerme de sus cenizas”, dijo a la prensa el martes 11 de abril, acompañada de Imelda Garza Tuñón, ahora viuda de Julián Figueroa.

Julián Figueroa era el único hijo de la actriz mexicana Maribel Guardia, a quien le cuesta desprenderse de sus cenizas por el momento (Foto: Julián Figueroa / Instagram)

“He recibido tantas flores, ayer no quería ni ver tantas flores, yo decía: ‘No quiero flores, no quiero nada’. Hoy veo mucho más flores, la casa está llena de flores y de buena energía, de tanto cariño de la gente que no me esperaba, que me dijeran tantas cosas lindas”, dijo al detallar que la urna en la que se encuentran las cenizas lleva una imagen de la Virgen de Guadalupe y plasmado el último dibujo que el cantante recibió de su hijo, José Julián Figueroa.

La familia prefirió no realizar un funeral y el lunes, 10 de abril, organizó una misa al interior de su casa en donde familiares dieron el último adiós. Ese día llegaron algunos famosos.

Maribel Guardia explicó que se decidió la cremación porque su hijo sufrió mucho cuando murió su papá sufrir porque lo movían de un lado para el velatorio y el funeral. Otra razón fue para evitar que su nieto, José Julián, viera los restos de su padre. “Decidimos cremar para que también el bebé no viera su cadáver, iba a ser muy traumático para él”, agregó.

¿QUIÉN FUE JULIÁN FIGUEROA?

Julián Figueroa fue el único hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Nacido el 2 de mayo de 1995, tenía 27 años y también le siguió los pasos a sus padres en el plano artístico. Primero incursionó en la música, como su progenitor, y grabó los temas “Pídeme”, “Se supone” y “Ay amor”, con el apoyo de su madre y Marco Chacón.

En 2015, Julián tuvo la oportunidad de tener su primer trabajo como actor en la serie “Como dice el dicho”. Su participación en los capítulos del programa se mantuvo hasta 2020. Además, interpretó a su padre, en una versión más joven de Joan Sebastian, en 2006 en la serie biográfica producida por Carla Estrada en Las Estrellas.

Uno de sus últimos trabajos fue en la popular “Mi camino es amarte”, la telenovela protagonizada por Gabriel Soto y Susana González. En dicha ficción, tuvo el personaje de Leonardo Santos.

En el plano personal, Julián Figueroa tuvo un hijo llamado José Julián junto a su esposa, la también cantante Imelda Garza-Tuñón. El niño nació en 2017, por lo que tiene la edad de 6 años.

De acuerdo a Maribel Guardia, al cantante aún le quedaba “tanto por recorrer” y “estaba empezando su carrera”. “Tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra”, dijo la histrionisa ante la prensa local.