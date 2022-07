Durante décadas, Marilyn Monroe ha sido una de las referentes de la belleza, talento y sensualidad, la cual ha inspirado muchas teorías sobre su vida y muerte, así como varias obras artísticas en su honor.

Una de estas es la cinta que alista Netflix sobre “la bomba rubia”, que será protagonizada por Ana de Armas y dirigida por Andrew Dominik, la cual hace unos días se confirmó que tendrá categorización para mayores de edad.

Del mismo modo, la producción estará basada en la novela “Blonde” de la periodista Joyce Carol Oates, considerada la biografía más fiel a la vida de la icónica figura que marcó los años 50 y 60 del siglo pasado.

MARILYN MONROE Y SU MUERTE EN LA POBREZA

Precisamente, dentro de este libro se narran varios pasajes y anécdotas de la vida de la importante actriz y cantante, incluyendo varios momentos polémicos que forjaron su imagen tanto para los medios como para las personas cercanas.

De acuerdo con Carol Oates, fue “Marilyn Monroe” como personaje la que terminó devorando a “Norma Jeane Mortenson”, la persona, pues esta era muy distinta al papel que proyectaba ante las cámaras.

“Ganó fama mundial, pero se creó una identidad con la que no podía vivir. Una identidad con la que hizo mucho dinero para muchos hombres, pero no tanto para ella misma. Cuando murió, a los 36 años, no tenía suficiente dinero ni para un buen funeral”, apuntó la escritora del libro de 700 páginas.

Ana de Armas interpreta a Marilyn Monroe en la nueva producción de Netflix. (Foto: Netflix)

Del mismo modo, aunque sus trabajos generaron millones de dólares en ganancias, un hito del entretenimiento de la época, lo cierto es que Monroe no estaba conforme con los papeles que recibía, los cuales eran repetitivos.

“A medida que Marilyn envejecía, le seguían dando esos papeles que interpretaba una joven estrella, y se sentía humillada. No puedes seguir interpretando a esta rubia tonta que se acerca a los 40 años”, apuntó la escritora.

Sobre las causas de la muerte de la intérprete de “Diamonds are a girl’s best friend” la autora especuló indicando que “Algunos dicen que se suicidó. Yo no lo creo necesariamente. Creo que pudo morir de algo parecido a la desesperación extrema”.