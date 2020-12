Aunque han pasado 26 años desde que se estrenó en la televisión, “Marimar” sigue siendo una de las telenovelas favoritas del público. El melodrama mexicano producido por Televisa está basado en “La venganza” (1977) y marcó uno de los momentos más importantes en las carreras de sus protagonistas, Thalia y Eduardo Capetillo, debido a su gran éxito tanto en México como en varios países de Latinoamérica.

La telenovela mexicana narra la historia de una joven muy pobre que vive con sus abuelos “Mamá Cruz” (Ada Carrasco) y “Papá Pancho” (Tito Guízar). La inocente protagonista se enamora de un joven rico llamado Sergio Santibáñez y se casa con él, pero recibe muchas humillaciones de su entorno. Luego de descubrir que era hija de un hombre millonario, regresa para vengarse.

Aunque se estrenó en 1994, “Marimar” continúa presente en la mente de la audiencia que se emocionó con este clásico de México. Uno de sus personajes más recordados fue Gustavo Aldama, interpretado por Miguel Palmer, el padre biológico de Marimar ¿Qué pasó con el actor mexicano y qué hace ahora? Aquí te lo contamos.

Miguel Palmer interpretó al padre biológico de Marimar, llamado Gustavo Aldama (Foto: Televisa)

¿Qué pasó con Gustavo Aldama, el padre biológico de Marimar?

Miguel Palmer es un actor mexicano que ha trabajado en telenovelas, series, radio y televisión. A los 17 años de edad trabajó en una radionovela como actor aficionado en la estación XEVT de Tabasco. En el 1959 trabajó en una obra de teatro, El mañana es nuestro. Se marchó al D.F. siguiendo la idea de sus padres de que estudiara medicina. Al fallecer su padre, abandona la medicina y decide dedicarse a la actuación.

Trabajó como extra en el cine. Luego incursionó en la radio, interpretando pequeños personajes en radionovelas para Radio Cadena Nacional. Debutó profesionalmente en el teatro en la obra “Tres auténticos angelitos” con Mauricio Garcés. Su gran oportunidad se presentó al obtener un destacado personaje en la obra “Cyrano de Bergerac” con Ignacio López Tarso y Patricia Morán.

También trabajó en Perú, en las producciones nacionales “Un verano para recordar” (1971) y “La inconquistable Viviana Hortiguera” (1971) de Panamericana Televisión.

Miguel Palmer siguió haciendo telenovelas hasta el 2014. Tiene 78 años de edad (Foto: TVNotas)

Las telenovelas en las que más destacó fueron “Mundo de juguete”, “Senda de gloria”, “Dos hogares”, “Los ricos también lloran”, “Marimar”, “Amigas y rivales”. La última producción en la que trabajó fue en “Señora de Acero” en el 2014, desde entonces ya no trabaja en televisión.

Actualmente Miguel Palmer tiene 78 años de edad y mantiene su vida alejada de las cámaras. El año pasado fue noticia cuando fue hospitalizado tres días en una clínica de México por un problema en la úlcera. “Tuve que venir al hospital por un dolorcito en el vientre, una pequeña úlcera que me estaba molestando, estoy muy bien, me mandaron unos medicamentos y me voy a mi casa”, explicó en 2019 para TVNotas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE “MARIMAR”