“Marimar” fue una de las telenovelas mexicanas más exitosas de los años 90, protagonizada por Thalía y Eduardo Capetillo. El melodrama, producido por Televisa, se convirtió en un fenómeno televisivo en México y varios países de Latinoamérica y, 26 años después de su estreno, se mantiene vigente en la memoria del público.

La telenovela mexicana narra la historia de una bella joven pobre y analfabeta que vive en San Martín de la Costa con sus abuelos y su perro llamado “Pulgoso”. Marimar se enamora de un joven rico llamado Sergio Santibáñez y se casa con él, quien solo se compromete con ella para contradecir a su padre y madrastra. Marimar recibe todo tipo de humillaciones en la hacienda Santibáñez. Luego de descubrir que era hija de un hombre millonario, regresa para vengarse.

Aunque se estrenó en 1994, “Marimar” continúa presente en la memoria de los televidentes que disfrutaron este clásico de México. El público aún recuerda con cariño a sus protagonistas y antagonistas, entre ellos está Renato Santibáñez, el padre de Sergio, un hombre adinerado que hace pasar varias humillaciones a Marimar. Aquí te contamos que hace en la actualidad el actor que dio vida a este personaje.

Alfonso Iturralde es un actor mexicano de telenovelas que tiene 74 años (Foto: Alfonso Iturralde/ Twitter)

Marimar: ¿qué pasó con Renato Santibáñez, el padre de Sergio?

Alfonso Iturralde es el actor mexicano que dio vida a Renato Santibáñez, dueño de la hacienda Santibáñez y padre de Sergio. Es un hombre adinerado, soberbio y hace pasar varias humillaciones a Marimar.

El actor tiene una amplia trayectoria en la televisión mexicana, ha trabajado en un gran número de telenovelas, programa de TV y cine. Pero se ha desempeñado más en el mundo de las telenovelas, participando en más de 40 producciones, convirtiéndose en uno de los rostros masculinos más representativos de los melodramas.

Alfonso Iturralde ha participado en telenovelas como “Tiempos de Amar”, “Azul”, “La culpa”, “Mi querida Isabel”, “Siempre te amaré”, “Carita de ángel”, “Por un beso”, “Bajo la misma piel”, “La fea más bella”, “Alegrijes y rebujos”, “A fuerza del destino”, “La tempestad”, entre otras.

El actor mexicano pasó por un momento muy difícil en su vida, cuando le diagnosticaron cáncer de próstata, que padeció hace algún tiempo. Aunque Alfonso Iturralde se sometió a un tratamiento para combatir la enfermedad, este no dio resultado por lo que tuvieron que quitarle la próstata.

El actor tiene una amplia trayectoria en la televisión mexicana, ha trabajado en un gran número de telenovelas, programa de TV y cine (Foto: Alfonso Iturralde/ Twitter)

“Tuve un tratamiento, no sirvió el tratamiento. Tuvieron que operarme, quitar la próstata, quitar el cáncer y soy un sobreviviente de esto, que lo puedo contar”, dijo el actor en entrevista para el programa ‘Ventaneando’.

Iturralde contó que no tuvo que someterse a una quimioterapia. “No tuve necesidad (de quimioterapia). No, nada más me quitaron la próstata y con eso fue suficiente”, aseguró.

Asimismo, Alfonso Iturralde aseguró que, tras enfrentar el cáncer de próstata, él mantiene una vida totalmente normal. “Vivir es vivir, con o sin próstata. Yo vivo mi vida normal, natural. Hago mi ejercicio, como de todo, en fin, puedo hacer de todo”, agregó.

El actor se mantiene activo en el mundo de la actuación y sigue brillando con su talento en las telenovelas. La última producción que realizó fue “Médicos, Línea de Vida” (2020), donde interpretó al doctor Valero.

La última producción que realizó Alfonso Iturralde fue “Médicos, Línea de Vida” (2020), donde interpretó al doctor Valero (Foto: Alfonso Iturralde/ Twitter)

