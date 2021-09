La fama le llegó tan de golpe que no sabía lo que estaba pasando a su alrededor. El éxito que tuvo “La familia Ingalls” a inicios de la década de los 80′s fue tanto que sus protagonistas aún no asimilaban todo lo que provocaban en sus miles de seguidores. Este es el caso de Matthew Labyorteaux, quien por estos tiempos asegura que no se daba cuenta que había sido una estrella infantil.

Pese a que Matthew Labyorteaux, no ocupaba uno de los papeles protagónicos, su participación como Albert Ingalls fue uno de los que más acogida tuvo entre los espectadores. Recordemos que el personaje principal fue Michael Landon, quien le dio vida a Charles Ingalls, cabeza de familia sobre cual gira toda la trama.

El propio actor que encarnó a Albert Ingalls le dijo a “Page Six” que en su momento, tanto él como otros miembros del elenco de “Little House on the Prairie” “estaban un poco perdidos” por el impacto que había producido la serie.

“Creo que a algunas personas les encantaba andar por ahí y disfrutar de los elogios y de las chicas que te persiguen. Yo era un niño tímido. Tenía mis animales. Realmente no sabía que era popular”, manifestó una de las estrellas de “La familia Ingalls”.

MATTHEW LABYORTEAUX, EL ACTOR DE “LA FAMILIA INGALLS” QUE NO SABÍA QUE ERA UNA ESTRELLA

Albert Ingalls era parte de la producción, que estuvo basada en los libros de Laura Ingalls Wilder los cuales fueron escritos a fines del siglo XIX. La famosa serie se emitió durante nueve temporadas hasta 1983 a través de la cadena televisiva NBC.

“(Lo que) Quiero decir, es que entras a un restaurante y la gente se vuelve y susurra, pide un autógrafo o lo que sea. Y aparte de eso, no me sentí como si fuera el pavo real caminando por la calle, para ser honesto “, agregó Labyorteaux.

¿QUIÉN ES MATTHEW LABYORTEAUX?

Él es un actor de cine, televisión y doblaje que nació el 8 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Los padres del actor adoptaron un niño llamado Patrick cuando él tenía nueve meses y quien fue catalogado como su nuevo hermano.

Antes de ser actor profesional, Labyorteaux participó en diversos comerciales de televisión y fue en 1974 cuando lo llamaron para que actúe en “Una mujer bajo la influencia”, allí tuvo el papel de Angelo Longhetti.

Transcurría 1976 cuando el actor recibió la llamada para interpretar a un joven de nombre Charles Ingalls, en la famosa “La Familia Ingalls”.

Dos años más tarde regresaría como Albert Ingalls. Allí participaría con su hermano quien encarnó a Andy Garvey.

PRODUCCIONES DONDE HA PARTICIPADO MATTHEW LABYORTEAUX