Mauricio Ochmann es recordado por su participación en series como “El Chema” o “El señor de los cielos”, pero también por ser ex esposo de Aislinn Derbez. La celebridad mexicana goza de gran éxito por sus diferentes papeles en series y telenovelas; pero no siempre fue así. De hecho, pasó un momento duro en su vida, que lo llevó al alcoholismo pero que, felizmente, pudo salir adelante.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Mauricio Ochmann se mudó de México a España

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el actor de 43 años abrió su corazón y contó impactantes detalles de su vida, entre ellos, el haber consumido alcohol cuando era tan solo un niño y que, posteriormente, lo llevó a convertirse en alcohólico.

LAS REVELACIONES DE MAURICIO OCHMANN

Mauricio Ochmann reveló que durante su infancia fue víctima de bullying en la escuela, lo cual se combinó con el rechazo social y con los procesos de adopción para que se confundiera y cayera en el mundo del alcoholismo. La primera vez que probó cerveza, cuenta el actor, fue cuando apenas tenía ocho años.

Mauricio Ochmann es recordado por su participación en series como “El Chema” o “El señor de los cielos” (Foto: Telemundo)

De acuerdo con el intérprete, hacerlo le hizo sentirse bien pues de esa manera amortiguaba el dolor interior. Pero conforme iba creciendo, su consumo de alcohol también lo hacía por lo que el problema se salió de sus manos y confesó que tuvo que pedir ayuda para curarse por lo que fue ingresado en una clínica de rehabilitación.

“La verdad es que, como a los 8 años, se me cruzó una cerveza enfrente y para todo este mundo interior que estaba viviendo, pues me cayó de perlas, porque amortiguaba el dolor interior”, expresó Mauricio Ochmann.

“Llegó un momento en el que tuve que levantar la mano y pedir ayuda, porque estaba en un camino de excesos, de una muerte lenta, pero algo adentro me decía: ‘Este no eres tú, esto no es por aquí y tal, pero me duró como hasta los 28 años”, confesó.

En la charla, Mauricio Ochmann también cuenta que gran parte de lo que lo orillo a internarse a una clínica de rehabilitación y aceptar el recibir ayuda fue su hija primera hija, Lorenza. Sin embargo, la decisión no fue nada fácil, pues significaba hacer un cambio radical en su vida, aunque aseguró que asumió la situación con determinación.

MAURICIO OCHMANN Y SU DURA INFANCIA

Entre las confesiones del actor, también estuvo los orígenes de su nacimiento. Ochmann, señaló que nació en los Estados Unidos en el estado de Washington. Fue puesto en adopción por su madre biológica cuando apenas era un recién nacido y fue así como se convirtió en hijo de una pareja de mexicanos.

Años después, sus padres mexicanos se divorciaron, por lo que Mauricio se vino a vivir a México con su mamá y cuando tenía alrededor de cinco años su madre nuevamente se casó con un hombre de apellido Ochmann.

Toda esta situación que tuvo que enfrentar desde temprana edad lo llevaron a refugiarse en el alcohol. No obstante, ahora que ya ha alcanzado los 43 años disfruta de una vida sana y plena.

Ahora que ya ha alcanzado los 43 años disfruta de una vida sana y plena (Foto: Mauricio Ochmann/Instagram)