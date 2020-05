Mauricio Ochmann se encuentra en una nueva etapa de su vida personal y profesional tras su papel protagónico en la serie "R" de Paramot Channel. El actor mexicano ha roto los esquemas con este personaje que resulta ser diferente a todos los demás y sobre todo a “El Chema”.

El interprete de 42 años empezó su carrera cuanto tan solo era un adolescente, así que decidió trabajar muy duro para hacerse un espacio en el mundo de la actuación y la internacionalización llegó cuando fue protagonista de la telenovela “Victoria” al lado de Victoria Ruffo.

Luego vinieron muchos personajes más, pero el que sin duda lo convirtió en todo un éxito fue “El Chema” en la serie “El señor de los cielos”. Fue tanta la popularidad que ganó que Telemundo decidió realizar un spin-off.

Aunque en su momento adentrarse en la piel de este narcotraficante supuso un gran reto para el actor, este asegura que no siente que haya habido un antes y un después en su carrera a raíz de “El Chema”, así que finalmente decidió renunciar.

¿POR QUÉ MAURICIO OCHMANN RENUNCIÓ A EL CHEMA?

Mauricio Ochmann interpretó a “El Chema” durante 4 años y finalmente decidió dar un paso al costado, ya que sintió que no era lo que quería en la vida.

En una reciente entrevista para el programa SNSerio de Multimedios de México, el actor contó cuando tomó conciencia del impacto negativo que tenía este tipo de historias entre el público y por tanto decidió renunciar al personaje.

“Muchos niños se me acercaban de 5 años hasta 13 años de edad siendo fans del personaje y de estas dos series, lo cual para mí fue un shock y dije esto no es un programa para niños, no es un programa familiar, no es el fútbol para sentarte con toda la familia a ver la serie por el grado de, más allá de la violencia, la temática”, contó el galán de telenovelas.

Esta situación hizo reflexionar al actor sobre el mensaje que estaba dando al televidente.

“Me quedé pensando que el mensaje que yo estaba contando estaba chueco, estaba torcido y que yo ya no quería ser parte de estar idealizando o estar haciendo apología de alguna manera a un narco, o sea mandando el mensaje que es como Robin Hood cuando no es así”, explicó.

