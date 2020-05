Mauricio Ochmann ha regresado a las pantallas a través de la serie "R" de Paramount Network. El actor de 42 años ha sorprendido a todos sus fans con este nuevo rol, ya que es totalmente diferente a sus personajes de narcotraficante que interpretó para “El señor de los cielos” y “El Chema”.

El intérprete mexicano se ha puesto en los zapatos de Francisco “Franco” Barrón, un hombre de mediana edad con un jefe que lo maltrata, una esposa que vive reclamándole, una hija que quiere una costosa fiesta de 15 años y un hijo que se supone que está buscando trabajo para también aportar a la casa.

En medio de esta vida constreñida y estresante, Barrón tiene una preocupación mayor: le diagnostican cáncer. Y cuando le dicen que está a muy poco tiempo de morir, decide mandarlos a todos al diablo.

No cabe duda que este nuevo personaje de Mauricio Ochmann rompe los estereotipos sobre los papel que desarrolló a lo largo de sus 23 años de carrera profesional y uno de los más recordados es el de ‘Ricardo Alarcón’ de la telenovela “Marina” que interpretó al lado de Sandra Echevarría en 2006.

Hace poco y a través de las redes sociales, Ana Celia Urquidi, una de las productoras más importantes del mundo de la actuación y Telemundo, contó la verdad detrás de la renuncia de Ochmann a la telenovela y por que fue reemplazado por Manolo Cardona.

El elenco principal de "Marina" con Mauricio Ochmann (Foto: Telemundo)

¿POR QUÉ MAURICIO OCHMANN RENUNCIÓ A “MARINA”?

Ya han pasado 14 años desde el estreno de la telenovela “Marina” que fue protagonizada por Sandra Echevarría y Mauricio Ochmann, pero tiempo después fue reemplazado por el actor Manolo Cardona.

Ana Celia Urquidi que ha estado a cargo de otras exitosas producciones de Telemundo como El señor de los cielos y La Patrona con Aracely Arámbula, por mencionar algunas, explicó que fue el propio Mauricio el que pidió salir del melodrama por motivos personales.

“Mauricio salió de la telenovela por razones personales, que él mismo pidió, y bueno un sábado me llamó el productor y me dijo ‘ya no tenemos a Mauricio, está mal’”, compartió.

La productora, que a lo largo de su carrera ha tenido que afrontar más de un contratiempo como este, contó cómo lidió con esta inesperada situación.

“Entonces, ¿qué haces en ese momento? Nada. Checas tu material y en qué momento sale Mauricio y en qué momento entra otro actor. Entró Manolo Cardona, que siempre ha sido un gran compañero de trabajo”, reveló Urquidi, quien años más tarde volvería a trabajar con Ochmann en otros proyectos, el más reciente la serie R que acaba de estrenarse.

A mediados de la emisión de la telenovela "Marina", Mauricio Ochmann renunció al protagónico por problemas de salud (Foto: Telemundo)

