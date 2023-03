Luego del éxito de “Iron Man”, la cinta protagonizada por Robert Downey Jr. y que dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel, la productora se unió a Universal Pictures para el estreno de “The Incredible Hulk” en 2008, la cinta que introducía al personaje de Bruce Banner, un profesor pacífico que se transforma en una criatura muy poderosa cuando se enoja.

La cinta estuvo protagonizada por Edward Norton en el papel del superhéroe, además de contar con Liv Tyler y Tim Roth en los papeles de Betty Ross y Emil Blonsky, como compañera y villano, respectivamente.

Si bien la cinta obtuvo una recepción mixta y registró ligeras ganancias en taquilla, Marvel no hizo mención de los sucesos ocurridos en esta, relegando a varios de los personajes a roles secundarios o, directamente, retirándolos de la saga de películas por varios años.

Edward Norton fue el protagonista de "The Incredible Hulk" (Foto: Marvel Studios)

EL REGRESO DE LIV TYLER COMO BETTY ROSS A MARVEL

En la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, varios de los personajes de la cinta de 2008 volvieron en diferentes situaciones y producciones, como William Hurt, que retomó su papel como el general “Thunderbolt” Ross o Tim Roth en el rol de “Abominación”.

Como se recuerda, mientras el general Ross volvió para “Capitán América: Civil War”, “Avenger: Infinity War” y “Black Widow”, Emil Blonsky hizo lo propio en la serie “She Hulk” de Disney Plus.

A estos personajes se unirá Liv Tyler, cuyo personaje de Betty Ross vuelve al MCU tras casi 15 años de ausencia, pues será parte de “Captain America: New World Order”, la cuarta cinta del superhéroe, esta vez protagonizada por Anthony Mackie, que interpreta a Sam Wilson, el heredero de Steve Rogers.

Durante años se rumoró que la actriz correría el mismo destino que Edward Norton, quien luego de diferencias creativas con Marvel terminó abandonando el papel de Bruce Banner y fue reemplazado por Mark Ruffalo.

Luego de "The Incredible Hulk", Liv Tyler no volvió a aparecer como Betty Ross en el MCU (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉN ES BETTY ROSS?

Con el paso de los años, la historia de Elizabeth “Betty” Ross se ha reescrito en diversas oportunidades, pero la mayoría de estas coincide en que es la hija del general Thaddeus “Thunderbolt” Ross y el interés romántico de Bruce Banner.

Al igual que su novio, Betty fue una destacada científica que trabajaba en el desarrollo de armas con energía gamma, la misma que convirtió a Banner en Hulk, por lo que ambos desarrollan un vínculo que, debido a la condición del héroe, nunca llegaron a formalizar.

Debido a su relación con Hulk, Betty Ross sufrió dos transformaciones: la primera fue “Harpy” (”Harpia”), una mujer pájaro con fuerza descomunal capaz de rivalizar con la criatura verde, mientras que la segunda fue Red She Hulk, esto luego de que MODOK (el villano que fue introducido en “Ant Man and The Wasp: Quantunmania) la transformó en un ser similar a Banner pero con piel roja y poderes de fuego.