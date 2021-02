Meghan de Sussex y Enrique de Sussex fueron los invitados sorpresa en un evento de Spotify el último lunes. La aparición, que contó con Meghan Markle y el príncipe Harry hablando de sus podcasts exclusivos con la plataforma, fue la primera de la pareja desde que anunciaron el pasado Día de San Valentín que estaban esperando su segundo hijo y tras la confirmación del Palacio de Buckingham de que la pareja no regresará como miembros activos de la Familia Real.

Meghan eligió un look de primavera para la reaparición pública, con un vestido de Oscar de la Renta. Pero, tal y como revelan los expertos, el vestido de Meghan, que se vende por US$3,490 en una cadena de grandes almacenes de lujo en los Estados Unidos, revela un mensaje oculto. La prenda presenta limones y California, donde ahora vive la pareja, es el principal productor de ese fruto del país.

El nombre del vestido, primavera, también tiene una conexión con la abuela de Harry, la reina Isabel, según Elizabeth Holmes, autora del libro HRH: So Many Thoughts on Royal Style (HRH: Tantos pensamientos sobre el estilo real). El diseño del vestido de novia de la reina para su boda en 1947 con el príncipe Felipe se inspiró en la pintura Primavera de la época renacentista de Botticelli, según Holmes .

El príncipe Harry y Meghan anunciaron una asociación de varios años el año pasado con Spotify que verá a los Sussex presentando y produciendo podcasts con el objetivo de construir una “comunidad a través de experiencias, narrativas y valores compartidos”. La asociación con Spotify caerá bajo la nueva compañía de la pareja, Archewell Audio, descrita como una “compañía de producción de audio primero”.