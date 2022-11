Melis Sezen es una de las actrices más populares en Turquía y a nivel internacional. Desde que saltó a la fama por su participación en “Infiel”, donde interpretó a Derin, su carrera ha ido en ascenso. Gracias a su gran trabajo en la serie de televisión, donde compartió créditos con Cansu Dere y Caner Cindoruk, logró ganar reconocimiento y buenas críticas.

Hoy, Melis Sezen es uno de los rostros femeninos más cotizados de los dramas de televisión. De hecho, la joven de 25 años ha sido reconocida por su talento, profesionalismo y belleza en Turquía. Es así como su fama ha ido incrementando cada vez más y ha logrado atraer todas las miradas.

Los medios turcos y el público no solo quieren conocer los próximos proyectos de Melis Sezen, también tienen curiosidad por su vida privada. Muchos se han preguntado si la joven actriz tiene pareja o está soltera. ¿Qué ha dicho la intérprete de “Infiel” al respecto? Aquí te lo contamos.

Melis Sezen saltó a la fama por interpretar a Derin en la telenovela turca “Infiel” (Foto: Melis Sezen/ Instagram)

¿MELIS SEZEN TIENE NOVIO?

Los medios turcos han señalado que Melis Sezen, la actriz que interpretó a Derin en “Infiel”, se habría reconciliado con su expareja. Este rumor despertó la curiosidad del público sobre la situación sentimental de la bella joven.

La intérprete y bailarina de 25 años concedió una entrevista a la revista “InStyle” donde dio su opinión sobre el amor y contó cómo es ella cuando está enamorada. Ella consideró ser “una gran amante”.

“El amor es una cosa extraña. De lo indefinible. Creo que hay otros tipos. Es realmente un estado de armonía. Soy una gran amante cariñosa”, afirmó.

Melis Sezen ha sido catalogada como una de las actrices más talentosas y bellas en Turquía (Foto: Melis Sezen/ Instagram)

“A veces me siento como una mariposa de amor. Entonces me enfado conmigo misma, ‘¿Por qué te giras tanto? Yo digo: ‘¿Por qué no te detienes, muestras tanto?’. Cuando el amor brota de mí, ¿qué hago? Entonces yo creo; esto es lo más hermoso, que el amor pueda salir de nosotros. En vivo, para eso estamos aquí”, dijo la actriz turca a la revista de moda.

Cuando fue consultada por la prensa turca sobre los rumores que señalaban que se reconcilió con su exnovio, Melis guardó sonrió y respondió: “Mi corazón siempre está lleno, tengo un gran corazón, ¿sabes?”, según Internethaber.

La actriz de “Infiel” se muestra reservada con el tema y prefiere mantener su vida amorosa lejos de los reflectores y las cámaras. Lo cierto es que Melis Sezen está soltera por el momento.