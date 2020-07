Luego del el éxito de la primera entrega de “Merlí: Sapere Aude”, el spin-off de la serie española de TV3, Movistar+ confirmó la segunda temporada de la ficción protagonizada por Carlos Cuevas con un vídeo en el que María Bolaño (María Pujalte) da la noticia a sus alumnos.

El lunes 27 de julio de 2020, a través de la cuenta oficial de Instagram, se anunció el inicio del rodaje de los nuevos episodios de la producción dirigida por Menna Fité. Además, compartieron las primeras imágenes de la filmación que se está desarrollando con todas las medidas sanitarias.

Por su parte, Francesc Orella, el actor que dio vida al inolvidable Merlí, comentó: "¡Enhorabuena, queridos! ¡Al ataque! A la Bolaño no la van a callar con la mascarilla, fijo. ¡María Pujalte, inmensa! ¡Carlos Cuevas, a por todas!".

"Merlí: Sapere Aude" reanudó las grabaciones de su segunda temporada (Foto: Movistar+)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “MERLÍ SAPERE AUDE”?

Antes de la confirmación de la segunda entrega de “Merlí: Sapere Aude” el productor Aitor Montánchez habló con Formula TV. “Esperamos que haya segunda, pero bueno, como siempre estamos un poco a expensas de los resultados de estreno. Yo creo que el equipo de las series originales de Movistar está satisfecho con la primera temporada, pero hace falta ver, evidentemente, la respuesta del público”, dijo en su momento.

“Estamos ya trabajando, pero estamos trabajando por nuestra cuenta todavía. No a ciegas, sí que tenemos muy clara cuáles son las grandes guías de la segunda temporada, estamos ya barajando posibles incorporaciones de personajes nuevos y posibilidades de casting, pero hasta que no tengamos un ok de confirmación de la renovación por parte de Movistar pues trabajo interno entre Héctor, Menna y el equipo de Veranda”, agregó en dicha entrevista.

En los últimos minutos de ‘El batalló sagrat de Tebes’ (1x08), Pol le hace frente a Bolaño para que deje trate su alcoholismo y no pierda su trabajo. Pol la considera su mejor profesora y no quiere que le deje de dar clases.

Por otro lado, Pol y su padre tienen una charla sobre su relación con Rai, y lejos de juzgarlo le manifiesta su apoyo. Es desde este punto de donde debe partir la segunda temporada de “Merlí: Sapere Aude”.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MERLÍ SAPERE AUDE”

La segunda temporada de “Merlí: Sapere Aude” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Merlí Sapere Aude: teaser tráiler. Fuente: Movistar.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MERLÍ SAPERE AUDE” 2

Hasta el momento, se sabe que Carlos Cuevas y María Pujalte regresarán para la segunda temporada de la serie española, a diferencia de David Solans, quien no volverá a interpretar a Bruno, tal como él mismo anunció: “Héctor Lozano, el creador, ha pensado que había tramas más interesantes que explorar”. pero dejó la puerta abierta a regresar en una posible tercera entrega.

Pol Rubio (Carlos Cuevas): El Pol del instituto era popular, chulo, creído y orgulloso, pero en la Universidad las cosas son diferentes. Tras la muerte de Merlí se siente perdido y solo. Conoceremos a un Pol más inseguro e indeciso a la hora de tomar decisiones o de aceptar quién es.

María Bolaño (María Pujalte): La “nueva” Merlí. Al llegar Pol a la universidad conocerá a esta profesora que se convertirá desde el primer día en su motivación principal de la carrera de filosofía, aunque eso no significa que Bolaño no dude ni un momento en darle caña a Pol. Bolaño es una mujer de carácter fuerte, mordaz y sin vergüenza, con un carácter muy diferente al del profesor Bergeron. Muy irónica y crítica en sus clases, pero también en su vida en general.

Rai (Pablo Capuz): El nuevo y arrogante amigo de Pol, que consigue poner de los nervios a nuestro protagonista con su actitud chulesca. A pesar del constante rifi-rafe que mantienen y de venir de mundos totalmente opuestos veremos nacer una amistad muy fuerte entre los dos. Rai vive solo con su madre, Vicky, con quien tiene una relación distante.

Minerva (Azul Fernández): Es una estudiante argentina, extrovertida, alegre, cautivadora y muy cercana con aquellos que le rodean. Minerva es compañera de clase y del grupo de amigos de Pol de la universidad. Se encuentra en una constante lucha por poder mantenerse económicamente mientras cursa sus estudios de Filosofía.

David Solans no interpretará a Bruno Bergeron en la segunda temporada de "Merlí: Sapere Aude" (Foto: Movistar+)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 2 DE “MERLÍ SAPERE AUDE”?

La segunda temporada de “Merlí: Sapere Aude” aún no tiene fecha de estreno en Movistar+, pero los más probable es que llegue en el 2020.