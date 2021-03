“Mi hogar, mi destino” (“Doğduğun Ev Kaderindir” en su idioma original) es una telenovela turca que está dando de qué hablar, no sólo por la trama que se basa en una historia de la vida real, sino porque desde que fue emitida en España, el pasado 26 de febrero, ha sufrido constantes cambios de horario, haciendo que quienes la siguen tengan que estar pendientes del cambio de hora para no perderse el próximo capítulo.

Luego de que la historia de Zeynep, una niña que nace en la pobreza, pero crece entre lujos hasta que años más tarde es alcanzada por su pasado, enganchó al público que rápidamente la convirtió en su preferida, Telecinco decidió cambiarle su hora de emisión que inicialmente era 12:30 am (hora local), haciendo que muchos se queden sorprendidos con tal decisión.

“Mi hogar, mi destino” está basada en la historia de la vida real de una paciente de Budayıcıoğlu. (Foto: OMG Pictures)

¿A QUÉ HORA VER LA TELENOVELA TURCA?

La novela turca, protagonizada por Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, de ahora en adelante – si es que no hay más cambios – podrá ser vista después de “Love is in the air”; es decir, un horario de madrugada, a la 1:00 de la mañana los martes y miércoles. Mientras que los jueves tendrá un episodio que se emitirá a las 0.45h, tras “La isla de las tentaciones”, publicó Sensacine.

El cambio de horario es una noticia que quizá no debería sorprender a la audiencia, pues la cadena ya había anunciado la semana pasada que iba a mover las series a los fines de semana, durante el espacio Viva la vida. Sin embargo, tras emitirla el sábado y domingo, el público disminuyó, haciendo que cambie nuevamente de opinión y quedando establecido en los días señalados líneas arriba.

“Mi hogar, mi destino” es una historia de amor protagonizada por Demet Özdemir e İbrahim Çelikkol, dos reconocidos actores turcos. (Foto: OMG Pictures)

¿CÓMO VER LA TELENOVELA TURCA EN OTRA PLATAFORMA?

Aunque se desconoce si habrá nuevos cambios en las siguientes semanas, te comentamos que puedes disfrutar de esta serie turca a través de Mitele, la plataforma de Mediaset que alberga todos los episodios de “Love is in the air”, así como otras novelas turcas.

Así que ya sabes, para que no te pierdas ninguno de los episodios de “Mi hogar, mi destino” puedes esperar hasta tarde o ir a una plataforma donde puedas ver con tranquilidad el momento que desees, la telenovela que prefieras.

La telenovela es protagonizada por Demet Özdemir, la actriz que cautivó al mundo como Sanem en “Erkenci Kus” y como Lale en “No 309″. “Mi hogar, mi destino” es su primer papel completamente dramático. (Foto: OMG Pictures)

“MI HOGAR, MI DESTINO” ES UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL

“Mi hogar, mi destino” es una adaptación de la novela “Camdaki Kız” (“La chica de la ventana” o “La chica de cristal”, del año 2019), escrita por la psiquiatra Gülseren Budayıcıoğlu a partir de un caso real que ella misma trató en su consultorio.

“Nuestro destino está escrito en las casas donde nacimos. Una vez más, nos lesionamos en esas casas, crecemos con esas heridas y, finalmente, llegamos a donde nos llevan esas heridas. Sin embargo, la felicidad no siempre es así”, se lee en el libro que puedes comprar en Amazon, aunque en su idioma original.

Luego Budayıcıoğlu señala que en este libro contará un hecho real. “Esta es la historia de amor de ‘Girl in the Glass’ y una niña de los suburbios que siempre ha vivido en el lujo, pero cuyo destino estaba mal escrito desde el principio”. De esta forma, la historia de secretos y desengaños fue adaptada a un guion para ser llevada a las pantallas.

“Mi hogar, mi destino” cuenta la historia de Zeynep, la hija de Bayram, un hombre alcohólico, y Sakine, una mujer que trabaja limpiando casas de millonarios. En un inicio, la menor crece en la absoluta miseria, pero cuando entra a la etapa escolar, en la que no tiene muchas posibilidades, es adoptada por personas adineradas.

Aunque crece teniéndolo todo, un día su madre biológica regresa a su vida y le cuenta la verdad; es así que descubrirá el pueblo humilde donde nació y el tipo de vida que tenía, es precisamente en este lugar encuentra el amor verdadero amor, pero para ella todo es muy confuso.