El pasado 3 de enero, un juzgado en Nueva York ordenó que se revele la lista de personajes relacionados con la investigación que se le sigue a Jeffrey Epstein, el fallecido multimillonario acusado de encabezar una red de abusos sexuales y pedofilia. La denominada “Lista Epstein” cuenta con más de 200 nombres, algunos reales y otros seudónimos, de socios, cómplices, víctimas y más.

Entre varios crímenes, la infame celeb de Estados Unidos ha sido acusado de abusar de adolescentes de 14 años, a quienes trasladó a su mansión para pagarles por sus servicios o recurrir a una red de tráfico sexual de menores.

La revelación de la “Lista Epstein” ha causado revuelo, pues muchos personajes son conocidos por su trabajo en el arte, política o negocios, destacando figuras como Donald Trump, Michael Jackson, Stephen Hawking o David Copperfield.

MICHAEL JACKSON EN LA LISTA DE JEFREY EPSTEIN

Lamentablemente para el legado de Michael Jackson, su nombre suele asociarse a crímenes como pedofilia o abuso de menores, esto debido al proceso que se le siguió por estos delitos en su casa en Neverland, y aunque fue declarado inocente, su imagen quedó gravemente manchada.

Con la revelación de estos casos, las alarmas sobre el caso se volvieron a activar, pues para algunos esto podría significar que las acusaciones eran verdad y que la justicia se equivocó al absolverlo.

De hecho, el “Rey del Pop” fue una de las figuras que más veces asistió a la casa de Epstein en Palm Beach, aunque los motivos de sus visitas continúan siendo materia de investigación.

¿MICHAEL JACKSON FUE PARTE DE LA RED DE JEFREY EPSTEIN?

Si bien la presencia del intérprete de “Black or White” y “Smooth Criminal” causó suspicacia entre sus seguidores y hasta revivió viejas polémicas, lo cierto es que los testigos del caso han coincidido en señalar que Michael Jackson no solo no formaba parte de la red de Epstein, sino que hasta la rechazaba.

Fue Virginia Giuffre, una de las demandantes del magnate, y Johanna Sjoberg, presunta víctima de la red del fallecido multimillonario, quienes indicaron que si bien el cantante solía visitar al conocido empresario, este no participaba en las terribles fiestas con menores de edad.

“Conocí a Michael Jackson en la mansión de Jefferey en Palm Beach”, indicó la fuente, aunque al ser consultado si le brindó “un masaje”, forma en la que se refiere a los servicios que solía contratar Epstein, esta indicó que no.