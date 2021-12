Desde la madrugada del 11 de noviembre, la actriz Carmen Salinas se encuentra luchando por su recuperación en un hospital mexicano, tras sufrir una hemorragia cerebral que la llevó a estar en coma y con respiración asistida. Ha sido un duro tiempo para la familia, pues se extraña la alegría y particular energía que irradiaba la artista.

Uno de los últimos proyectos en el que la mexicana trabajó fue la telenovela “Mi fortuna es amarte”, donde interpretó a Doña Margarita “Magos” Domínguez Negrete; sin embargo, por su estado de salud tuvo que ser reemplazada por la actriz María Rojo, quien desde hace unos capítulos ya ha tomado su lugar.

La situación de Salinas ha conmovido también a sus colegas, quienes recuerdan con nostalgia su amplia trayectoria y picardía. Una de las estrellas que dedicó unas emotivas palabras a Carmelita fue Michelle Vieth, quien es conocida por sus protagónicos en “Mi pequeña traviesa” y “Soñadoras”.

Carmen Salinas hace apenas unos meses, acompañada por la actriz Michelle Vieth (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

CUANDO MICHELLE VIETH SE MUDÓ A LA CASA DE CARMEN SALINAS

Durante la celebración de su último cumpleaños, Vieth reveló algunos pasajes de su vida como la vez que se mudó a la casa de Carmen Salinas. De acuerdo a la actriz, la octogenaria le abrió las puertas de su hogar en un momento difícil. El suceso tuvo lugar cuando grababa ‘Mi pequeña traviesa’ y debió someterse a una cirugía.

“Durante la novela yo tuve un folículo hemorrágico, no sabían si era agua o sangre, me tuvieron que operar de emergencia y llegó un momento en que mis abuelos se tuvieron que regresar a Acapulco y no me podían dejar sola”, expresó Vieth en el programa ‘Hoy’.

FUE COMO SU MADRE

Michelle recuerda que la actriz fue como su madre, pues en ese tiempo ella tenía 16 años y sin tener un lazo sanguíneo aceptó cuidarla mientras sus abuelos regresaban de viaje: “Doña Carmelita fue quien les dijo a mis abuelitos ‘pues que se quede conmigo’. Me quedé varias semanas con ella. Fue mi mamá un rato”.

La originaria de Estados Unidos también mencionó a Juan Pascual “Chato” Cejudo Mujica, quien junto a Salinas la atendieron todos los días. En ese entonces, las artistas trabajaban juntas.

“El Chatito me subía la charola con el desayuno antes de irnos al llamado, nos íbamos juntas porque casi todas nuestras escenas eran juntas”, añadió.

Carmen Salinas está siendo sometida a nuevos tratamientos para evitar riesgos en su salud (Foto: Carmen Salinas / Instagram)

MICHELLE VIETH PIDE QUE OREN POR CARMELITA

A pesar del grave estado en el que se encuentra Salinas, sus colegas no pierden la fe de verla recuperada. Es así como Michelle pidió a los seguidores de la actriz que se mantengan positivos y recen por ella:

“Sigamos firmes en nuestra fe, como ella siempre ha sido una mujer de fe, siempre lo ha transmitido, siempre nos ha enseñado a todos”.