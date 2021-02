En “Mil oficios”, Vanessa Jerí interpretó a la recordada Carola Olazo, una de las hermanas ‘terremoto’ de San Efraín, que junto a su hermana Giannina (Sandra Arana) causaron revuelo cuando llegaron al barrio. Pero, detrás del ingreso de la chica rubia existe una historia que pocos saben y que fue desvelada tiempo después por el productor de la serie de Panamericana Televisión.

Ha pasado más de 20 años desde que se estrenó “Mil oficios” en Perú y, pese a ello, sigue en la memoria de la audiencia, que ahora que está siendo retransmitida en Panamericana Televisión, muchos han vuelto a recordar cada ocurrencia de los personajes. Una de las más queridas fue Carola Olazo, el divertido papel que interpretó Vanessa Jerí y es el papel con que debutó en el mundo de la actuación.

En la historia, Carola era una de las chicas más guapas del barrio, hermana de Giannina e hija de Eva Olazo. Cuando llegaron a “Mil oficios” causaron una gran sensación y en pantalla la química entre las tres era más que destacada. La enamorada de Lalo (César Ritter) era conocida como ‘La huequis’. Sin una fue uno de los personajes que marcó la carrera de la actriz Vanessa Jerí, que, por cierto, llegó a Panamericana buscando trabajo y terminó en las manos de Efraín Aguilar, el creador de la ficción.

EL INGRESO DE VANESSA JERÍ A “MIL OFICIOS”

Como se sabe, casi todo el elenco de “Mil oficios” estuvo conformado por actores debutantes. Entre ellos, Magdyel Ugaz, Michael Finseth, Lucho Cáceres, Olga Zumarán, entre otros; incluida Vanessa Jerí, que nunca había actuado. Al respecto, en una entrevista que dio Efraín Aguilar a El Comercio, este comentó que de hecho, Jerí llegó de casualidad a formar parte de la serie.

“Ya teníamos a Sandra Arana, nos faltaba solo una chica terremoto, cuando Vanessa Jerí, una rubia fenomenal, ingresa a Panamericana TV, buscando trabajo como secretaria. Estela Redhead, quien la vio, me pasó la voz. Nos acercamos a ella, le hicimos la propuesta para actuar en ’1000 oficios’ y, aunque puso peros, terminó aceptando”, relató el productor de TV.

Lo mismo que pasó Jerí lo vivieron otros actores del elenco, pues una de las principales características de “Mil oficios” era que combinaba intérpretes nacionales consolidados con jóvenes promesas. Esta fue una constante a lo largo de sus cuatro temporadas, incluso cuando Efraín Aguilar dejó la serie en manos de Adolfo Chuiman. Esa, quizá, haya sido la clave del éxito de la serie que llegó a ser líder en el horario estelar de Panamericana TV.

Por otro lado, a finales de 2020, la actriz peruana utilizó sus redes sociales para recordar su paso por el programa. “Wow Carola, la terremoto, la huequis... Tantos momentos imborrables al lado de grandes actores, gracias a ti aprendí a amar esta profesión. Al comienzo se me hacía difícil aprender e interpretar los guiones (porque no había estudiado actuación) y detrás de cámaras hacía mi puchero en forma de ‘protesta’... De pronto un día lo vio papá Efraín y me dijo que lo usara para mi personaje”, contó Vanessa Jerí.