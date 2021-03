A fines de los años 90, se lanzó al aire “Taxista ra ra”, una serie de corte cómico que contaba el día a día de un taxista peruano que busca ganarse la vida conduciendo su carro amarillo. Debido a que esta producción se inspiró en la crisis económica y desempleo que atravesaban muchos peruanos, se convirtió en un rotundo éxito.

Este programa estuvo protagonizado por Adolfo Chuiman, quien interpretó al sacrificado padre de familia Raúl Ramírez, y Aurora Aranda como su esposa Enriqueta ‘Queta’.

Efraín Aguilar, productor de esta propuesta televisiva, contó que a raíz de que el presupuesto era escaso tuvieron que ahorrar al máximo. “Los dos famosos Ticos de la serie los consiguió el jefe de logística: uno tenía motor y el otro no, eso nos permitía gastar menos combustible, hacíamos que uno lo jale al otro y le pusimos una especie de puente por debajo del carro para poder pasar la cámara de un lado a otro”, dijo a El Comercio.

Si bien, durante el tiempo que estuvo al aire arrasó con la audiencia, pocos saben que durante la grabación del capítulo final casi ocurre una tragedia.

La serie tuvo gran aceptación porque mostraba las peripecias de un hombre que luchaba por ganarse la vida en medio de la crisis, época en la que los peruanos también estaban desempleados. (Foto: Captura Panamericana TV)

¿QUÉ PASÓ?

El incidente se produjo en Pucusana, según Aguilar, por descuido del equipo de producción. Resulta que uno de los técnicos olvidó colocar un perno al vehículo que jalaba al otro, haciendo que el que no tenía motor se soltara e impacte contra un árbol. “Dos chicos de producción estaban dentro, por suerte salieron ilesos. Fue un acto irresponsable, pero no pasó de un susto”, manifestó en aquella oportunidad.

Sin embargo, de acuerdo con una publicación de El Comercio, del 20 de diciembre de 1998, el accidente sí provocó daños personales. “La mala maniobra tuvo como consecuencia que el camarógrafo ahora esté enyesado y el asistente de producción con unos puntos en la cabeza”, se lee.

La serie se emitió con altos niveles de audiencia durante el año 2008. (Foto: Captura Panamericana TV)

ADOLFO CHUIMAN TAMBIÉN CASI PROTAGONIZA UN ACCIDENTE

Adolfo Chuiman, quien protagonizó el programa noventero “Taxista ra ra”, se animó a contar que en una oportunidad casi provoca un accidente automovilístico que puso en riesgo su vida.

“Un día casi me mato. Hicimos una carrera de taxis en el Campo de Marte y me creía Paul Walker [actor fallecido de “Rápidos y furiosos”], y cuando quiero voltear con el carro, este se pone en dos ruedas. Ese día estaba Gustavo Bueno, como artista invitado, se asustó mucho. La gente gritó, gracias a Dios no pasó nada grave”, indicó.