Sandra Arana y Vanessa Jerí, Giannina y Carola Olazo, respectivamente, eran las guapas modelos de San Efraín, el barrió donde se desarrolló la historia de “Mil oficios”, la exitosa serie de Efraín Aguilar que narraba la vida de un hombre viuda que, luego de ser despedido, tuvo que buscar la forma de sobrellevar la crisis.

En la exitosa historia, los papeles de la Arana y Jerí eran conocidas como las ‘chicas terremoto’. Giannina y Carola eran hijas de Eva Olazo; inseparables, dispuestas a conquistar al mundo con su belleza. Si bien, han pasado 20 años desde que se estrenó de “Mil oficios”, el público peruano las sigue recordando por estos personajes que lograron enamorar a la audiencia.

Cuando llegaron a “Mil oficios” causaron una gran sensación y en pantalla la química era más que destacada. Carola era la enamorada de Lalo (César Ritter), conocida como ‘La huequis’, y Giannina fue la enemiga de las chicas del barrio, pues traía locos a los chicos, algunos con parejas. Sin embargo, ese atractivo que tenían los personajes en la ficción, algún momento fue mellado en la vida real, pues Sandra Arana y Vanessa Jerí estuvieron distanciadas un buen tiempo. ¿Por qué? Aquí te lo contamos todo.

En la historia, Carola era una de las chicas más guapas del barrio, hermana de Giannina e hija de Eva Olazo (Foto: Panamericana TV)

LA VEZ QUE LAS ‘CHICAS TERREMOTO’ SE PELEARON

Sandra Arana y Vanessa Jerí gozaron de gran popularidad a partir de su participación en “Mil oficios”. Durante la época de la serie, ambas cultivaron una muy buena amistad, que se mantuvo por muchos años. De hecho, ambas estuvieron en el grupo de actores que abandonó la serie de Panamericana TV para hacer una nueva en Frecuencia Latina (Ahora, Latina). Pero las cosas se tensionaron con el pasar del tiempo.

Fue en 2014 cuando los problemas se hicieron público. Ese año, Vanessa Jerí se unió a “Las Chicas Doradas”, una agrupación de modelos creada por Mauricio Diez Canseco. Durante una rueda de prensa, Jerí fue consultada su sus amigas Sandra Arana y Malú Costa, podrían ingresar al grupo, a lo que ella respondió que podrían hacerlo si dejaran el alcohol. Estas fuertes declaraciones molestaron a Arana, quien respondió que tanto tinte le estaba malogrando el cerebro. Los dimes y diretes entre ambas se trasladaron a las pantallas y fue noticia para los medios de espectáculo de la época.

En una entrevista para Perú.com, en 2014, Vanessa Jerí fue dura con su excompañera de “Mil oficios”: “Yo no voy hablar de personas que no existen en mi vida. Para mí no existe. No me suma nada hablar de ella. Nunca me he peleado con nadie, ustedes me conocen, jamás he estado metida en escándalos, jamás me han ampayado en cosas indecentes, siempre he hecho las cosas de la mejor manera porque me gusta dar una buena imagen. Las personas que tienen mala energía y que no transmiten algo bueno, es mejor descartarlas. No me interesa hablar de gente que no suma en mi carrera”, explicó aquella oportunidad.

Vanessa Jerí interpretó a Carola Olazo en "Mil oficios" (Foto: Instagram/Vanessa Jerí)

Dos años después, en 2016, Sandra Arana rompió su silencio en una conversación con el Trome; allí revela que la relación con Jerí era muy buena y que incluso fue muchas veces a su casa, pero que los enfrentamientos del pasado le pusieron punto final a varios años de amistad.

“Hubo como un malentendido, creo. Yo no le tengo rencor a nadie. Soy directa, franca y voy de frente a la yugular. Todo el mundo lo sabe. No quiero hablar de nadie”, contó para luego reconocer que ambas fueron víctimas de una trampa para generar polémica con “Las Chicas doradas”.

“La verdad es que caí en una trampa. No hice nada y quedé embarrada. Vanessa ya no me habla, no me dirige la palabra”, dijo entonces.

Pese a ello, Arana resaltó que no le guarda a rencor a la modelo, pero sí dejó claro que le dolió que Jerí negara su amistad. “Me molestó que dijera que nunca había sido mi amiga. Eso me dolió. Te juro que habrá ido a comer a mi casa unas 100 veces. Bueno, quizás ella no me consideraba su amiga, pero para mí sí lo era”, finalizó.

En los años posteriores de estos problemas mediáticos, Sandra Arana y Vanessa Jerí han continuado en el mundo del espectáculo pero distante la una de la otra, continuado con su carrara si cruzar ninguna palabra. Dejando atrás la química que mostraban en pantalla cuando eran las queridas ‘Chicas terremoto’.