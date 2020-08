Michael Finseth lleva más de cinco años alejado de los sets de televisión; sin embargo, hasta el día de hoy es recordado por su divertido papel en “Mil oficios”, la exitosa serie que protagonizó junto otras jóvenes promesas y consagrados actores peruanos. El actor interpretó a Memo, el hijo de Renato Reyes, el personaje principal realizado por Adolfo Chuiman.

Finseth era parte de un grupo de jóvenes promesas que con el tiempo se harían realidad. Muchos de ellos ahora son dedicados actores que se han hecho de un nombre en el medio local. Otros, como Michael decidieron alejarse y dedicarse a una vida completamente diferente.

En una entrevista con El Comercio, el recordado Memo señaló que si bien había aparecido en otras producciones como extra, “Mil oficios” fue el inicio de toda su carrera. Asimismo contó un parte que hasta hace algunos años era un secreto de la producción: sus propios compañeros de reparto exigieron su salida de la serie. ¿Qué pasó? A continuación todos los detalles.

Michael Finseth interpretó a Memo Reyes, hijo de Adolfo Chuiman en la ficción peruana que marcó un época de gloria en la TV peruana (Foto: Panamericana TV)

LA VEZ QUE QUISIERON SACAR A MEMO REYES DE “MIL OFICIOS”

En 2019, en una entrevista de El Comercio a Efraín Aguilar, productor de “Mil oficios”, contó sobre la vez que un grupo de actores exigió la salida de Michael Finseth.

La serie estuvo conformado por un buen grupo de actores debutantes: Magdyel Ugaz, Michael Finseth, Lucho Cáceres, Olga Zumarán, Vanessa Jerí, entre otros; ellos complementaban a los ya consagrados Adolfo Chuiman, Aurora Aranda, Irma Maury y Fernando Farrés, y más.

Aguilar reveló que lo que pasó con Michael Finseth en “Mil oficios” fue uno de los primeros casos de imposición de jefatura. “Era muy nervioso, ensayaba bien, pero en cámaras actuaba mal. Eso generó la reacción de un grupo de actores, subieron a exigirme que lo sacara, pero me negué”, contó.

“Al ver eso, fueron a hablar con Ernesto Schutz, quien me dijo que ese actor tiene que desaparecer. Le respondí que si se iba él, también me iba yo. A las dos semanas, el chico comenzó a mejorar”, agregó.

Si bien no dio detalles de quienes fueron los actores que pidieron su cabeza, Finseth no sabía del episodio. Al respecto dijo: “Efraín es mi ‘padre televisivo’, me dio la confianza para salir adelante. Claro que al principio me ponía nervioso porque nunca había actuado en televisión, prácticamente era mi primera vez. Y esa anécdota de que mis compañeros pidieron que me saquen, sí pudo haber pasado. Yo me acabo de enterar, lo bueno es que ninguno es mi amigo”, contó a El Comercio.

El actor Michael Finseth y su socio Claudio Galarreta se juntaron para emprender un negocio que comercializa sorbetes comestibles (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

