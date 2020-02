“Miss Americana” ha recibido muy buenas criticas durante su primera semana de estreno en Netflix y se ha convertido en uno de los documentales más vistos hasta el momento. El trabajo de Lana Wilson está causando revuelo, ya que cuenta situaciones muy intimas de la vida de Taylor Swift, pero también ha preferido pasar por alto algunos pasajes que en su momento acapararon muchas portadas de los diarios rosa.

Durante 86 minutos veremos un compilado de videos caseros, clips de varias fuentes, algunas imágenes familiares y otras propias de la producción que nos presentan un retrato muy particular de Taylor Swift, mucho más humano y en la intimidad de su hogar. Pero también se ve el otro lado, como cuando la prensa elogia a la cantante por su gran trabajo o la destruye por verse muy delgada o se burlan de las relaciones amorosas que tuvo.

“Miss Americana” le ofrece a los seguidores de Taylor Swift una nueva fuente para sentirse más cerca de la cantante. Sin embargo, no todo es favorable ya que más allá de la imagen que muestran de la estrella no hay novedad alguna, por que todo el contenido esta bien elaborado y muy cuidad para no salirse de la linea y mostrar algo indebido como la fuerte pelea que tuvo con Kanye West.

En esta nota te contaremos cuales son los temas que Lana Wilson prefirió no tocar en el documental “Miss Americana”.

Miss Americana

LO QUE TAYLOR SWIFT PREFIRIÓ NO CONTAR EN SU DOCUMENTAL

Han sido muchos los temas que han quedado fuera de “Miss Americana”. Es sabido por todos que la realización de un documental es creado bajo una dirección en particular para comunicar algo en especial y la historia de Taylor Swift no es la excepción.

El trabajo de Lana Wilson claramente fue mostrar a la cantante bajo una luz en particular, una nueva versión de ella muy distinta a la reputación que se había formado durante los últimos años, pero igual sigue cumpliendo con los parámetros con los fans quieren ver en una estrella.

EL ESCUADRÓN TAYLOR SWIFT



En la mayor parte del documental se siente que Taylor Swift se encuentra muy aislada del mundo y sus compañeros suelen ser sus gatos, su familia y uno que otro amigo.

La ausencia del “Escuadrón de Taylor Swift” no sale en ningún minuto del documental. La artista era muy cerca a Selena Gomez y Gigi Hadid, sin embargo, en este material se muestra que esto ya no es así y sugiere que ya no serian amigas, pero en nigua momento dan una explicación al respecto.

LAS PELEAS PUBLICAS DE TAYLOR SWIFT

Era lógico que “Miss Americana” no iba a mostrar cada una de las peleas publicas que ha tenido Taylor Swift; Sin embargo, hay un par de escándalos que han sido muy notables que este documental paso por alto en su totalidad.

Esta más que claro que la intención de este material es separar los problemas amorosos que la cantante tuvo en el pasado y mostrar ahora que es muy feliz de mantener su vida intima en total privacidad para que no sea atacada.

Una de las situaciones más recordadas es su canción “Dear John” que sin duda fue una venganza contra su ex John Mayer.

Otro aspecto de la vida de Taylor Swift son sus números conflictos con otras celebridades, como su hostilidad hacia Katy Perry desde hace mucho tiempo, o la enemistad de Taylor Swift con Amy Poehler.

Pero sin duda, el escándalo más conocido de la cantante es su pelea con Kanye West durante los VMA de 2009.

La historia explotó cuando el esposo de Kim Kardashian publicó la canción “Famous” que contiene una letra muy fuerte sobre Taylor Swift y aseguró que la interprete había aprobado la letra.

Sin embargo, Taylor salió a decir que era falso que nunca había hablado con el cantantee sobre esta canción y que se dejará de odios.

Pero lo que nunca espero Swift es que Kim Kardashian publicaría un video donde se da una comunicación entre ambos cantante y que todo había sido aprobado por ambas partes.

En lugar de abordar esta situación de frente y aclarar lo que sucedió, “Miss Americana” minimiza el incidente, posicionándolo simplemente como otro ejemplo de cómo la vida de Taylor Swift siempre está bajo el escrutinio público.

