El 2020 empieza con el pie derecho para Carolina Giraldo. La cantante colombiana, más conocida como “Karol G”, fue invitada a cantar en el programa “The Tonight Show” del reconocido conductor estadounidense Jimmy Fallon.

Desde el 2016 el nombre de Karol G empezó a ganar fuerza en las playlists de muchos, pero no fue hasta que lanzó en el 2018 las canciones “Pineapple”, “Ahora me llama” y “Mi cama” que alcanzó el éxito mundial.

Adicional a eso, la intérprete de “A ella” mantiene una de las relaciones más sólidas de la industria con el también cantante de reggaetón, Anuel AA y con quien ha colaborado en reiteradas ocasiones con las canciones “Culpables” y “Secreto”. El 15 de noviembre del mismo año, ganó su primer Grammy Latino en la categoría Mejor Artista Nuevo.

Los éxitos para Karol G no dejan de aparecer. El pasado noviembre, la artista colaboró con Nicki Minaj. “Fue un sueño hecho realidad”, según ella misma lo cuenta. Juntas lanzaron el single favorito de hombres y mujeres: ‘Tusa’, que con un poco más de dos meses de su estreno ya cuenta con 311 millones de reproducciones en YouTube.

Hace unos días, la cantante cumplió otro de sus sueños: cantar en el show de Jimmy Fallon. “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, es uno de los programas más importantes y exitosos de Estados Unidos por el que han pasado grandes estrellas como Robert Downey Jr., Selena Gomez, Will Smith, Dua Lipa, entre otros; y que invitó a Karol G para que cante su último éxito.

La cantante no dudó en compartir por su cuenta de Instagram fotos de su presentación. “Celebrando que mi música está rompiendo barreras de idiomas y culturas ... Thank u for the opportunity @jimmyfallon @fallontonight You were amazing 💜💜💜 ¡Esta noche! / 📸 por Andrew Lipovsky/NBC”, fue lo que escribió Karol G en la descripción de la publicación que ya cuenta con un millón de likes, uno de ellos el de Daddy Yankee.

La intérprete de “Ocean” no desaprovechó la oportunidad y se tomó un selfie con el conductor para postearlo también en sus redes sociales. “El que me conoce sabe que ahí estaba que me explotaba de la emoción 💜💜💜✨✨✨✨🦄🦄🦄🦄🦄 @jimmyfallon #TUSA”, escribió la artista.

