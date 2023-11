Miss Universo 2023: las dos candidatas transgénero de la competencia

La 72.ª edición del certamen de Miss Universo está a la vuelta de la esquina y a lo largo del tiempo ha demostrado que se puede adaptar a los tiempos. Entre las 84 candidatas, que buscan ser las sucesoras de R’Bonney Gabriel, la estadounidense ganadora del 2022, hay dos que son transgénero. Conoce más sobre ellas.

No es la primera vez que se presentan este tipo de candidatas en el certamen de belleza, que no solo busca dar cabida a los cuerpos, sino también a la identidad. En 2018, Ángela Ponce fue la primera mujer trans en ganar el certamen Miss España y también fue la primera en la historia en competir en el Miss Universo, abriendo un gran debate.

Cinco años después, el concurso tendrá a dos candidatas transgénero compitiendo por la corona de la belleza universal. Se trata de las representantes de Portugal, Marina Machete; y de Países Bajos, Rikkie Valerie Kolle. Conoce más sobre ellas.

¿DÓNDE SERÁ EL MISS UNIVERSO 2023?

Miss Universo 2023, es uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, será este 18 de noviembre en El Salvador. Tendrá como escenario el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, San Salvador. Al final del evento, R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022 de Estados Unidos, coronará a su sucesora.

¿QUIÉN ES LA MISS UNIVERSO PORTUGAL 2023?

La Miss Portugal 2023 es Marina Machete (Foto: Marina Machete)

La Miss Portugal 2023 es Marina Machete, quien tiene 28 años. Se desempeña como modelo y trabaja como azafata. Obtuvo la corona luego de intentar clasificar varias veces en el concurso, pero fue este año que logró cumplir ese sueño. De esta forma se convierte en la primera miss trans de su país.

“Orgullosa de ser la primera mujer trans en competir por el título de Miss Universo Portugal. Durante años no me fue posible participar y hoy estoy orgullosa de formar parte de este increíble grupo de finalistas”, dijo Marina en un post publicado en su cuenta de Instagram.

La candidata ya está en El Salvador y antes de viajar, subió este mensaje en cuenta de Instagram: “Durante años el sueño de llevar el nombre de Portugal al universo parecía imposible, este año demostró ser mi destino y conmigo llevaré todos nuestros sueños y esperanzas a El Salvador. Mi mensaje a todos es ser amables, auténticos y sobre todo mantener la esencia. ¡Al final valdrá la pena!”

¿QUIÉN ES LA MISS UNIVERSO PAÍSES BAJOS 2023?

Rikkie Valerie Kolle es la Miss Universo Países Bajos 2023 (Foto: Rikkie Valerie Kolle/Instagram)

La representante de Países Bajos en el 72 Miss Universo es Rikkie Valerie Kolle, quien ya está en suelo salvadoreño.

Se coronó en julio 2023, a sus 22 años de edad. Se desempeña como modelo y actriz, pero para llegar hasta donde está ahora, ha tenido que enfrentar dificultades en el pasado, incluyendo vejaciones y burlas por no sentirse cómoda con el género con el que nació. Su fortaleza, además de su carácter, ha sido tener el apoyo de su familia y amigos, explica el portal ABC.

“Es irreal, pero puedo llamarme Miss Holanda 2023. Fue un proceso educativo maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que se puede hacer. Y sí, soy una mujer trans y me gustaría compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que cuenta para mí. Hice esto con mis propias fuerzas y disfruté cada momento”, escribió en su perfil de Instagram el día que ganó el certamen en su país.

Rikkie ha declarado que su sueño es convertirse en la primera mujer transgénero en ganar el Miss Universo y ser un ejemplo para otras personas que se sienten diferentes.

“Cuando era joven y era un niño pequeño, lo que me mantuvo en marcha fue siempre la fuerza de la mujer que me rodeaba. Pero allí solo encontré a mi madre. Porque ella siempre me amó tal y como era. No importa si jugué más con las muñecas que con los coches. Me protegió de ser acosada tanto como era posible. Esas son las cosas que recordaré para siempre. Y sé que no todos somos tratados de esta manera. Por eso, necesito defender esta causa. Es mi trabajo, el universo me lo dio. Y tengo que ayudar, para ser el modelo a seguir de los niños QUEER, para ser visto por ellos. (...) Todavía juzgamos la identidad o el género de alguien. Vive y deja vivir. Todavía pasa y estoy aquí para ayudar a cambiar eso. Juntos y para siempre”, dijo en otro mensaje, antes de partir el país centroamericano.