Debido a que muchas veces ponemos a los artistas y celebridades en pedestales, podemos olvidar que en realidad son personas con sus propias formas de pensar. Por ello, algunos de ellos han sido activistas en ideas que apoyan o han protestado ante situaciones que han considerado injustas. Ese es el caso de Mon Laferte, la cantante chilena que causó gran controversia en los Latin Grammy hace algunos años.

En la edición del 2019, la intérprete inició su paso por la alfombra roja de forma común y corriente. Mientras que los fotógrafos esperaban fotografiarla con su atuendo y los periodistas deseaban preguntarle sobre su más reciente disco, ella sorprendió a todos los asistentes al descubrirse.

En forma de protesta ante la situación social que vivía su país, se pintó en el pecho la frase “En Chile torturan, violan y matan”. Rápidamente, las cámaras capturaron el momento, el cual resonó por todos los medios de comunicación y redes sociales.

La intérprete de “Tu falta de querer” sabía que esto iba a tener repercusiones y, recientemente, contó cuáles fueron.

Mon Laferte escribió la frase "En Chile torturan, violan y matan" sobre su pecho desnudo, el cual mostró en la alfombra roja de los Latin Grammy 2019 (Foto: Mon Laferte / Twitter)

¿QUÉ LE DIJERON A MON LAFERTE LUEGO DE SU PROTESTA EN LOS LATIN GRAMMY”?

Hace poco, la artista fue invitada al podcast “Creativo”, conducido por Roberto Martínez, donde reveló las represalias que enfrentó luego de su reclamo por la gran cantidad de muertes y abusos contra las mujeres en Chile.

Para sorpresa de muchos, la organización de los premios no la sancionó, sino que dejó que la artista se manifestara.

“La Academia nunca me dijo nada, muy chido, libre expresión, habrá sido 2019″, contó.

Sin embargo, su disquera reaccionó de una forma muy diferente. Se enojaron mucho con ella y le reprocharon de que no estaba cuidando su imagen, siendo una artista tan importante.

“Uno de los máximos de la compañía estaba enojado conmigo, me dice: ‘Esto no lo hace un artista mainstream, te arruinaste la carrera’”, relató la cantante. “Me pareció tan desafortunado su comentario, porque era de ‘Entiendo que lo tuyo es el negocio, pero mi cabeza está en otro lugar en este momento’”.

Aunque admite que se dejó llevar por la pasión, no se arrepiente de sus acciones y aseguro que, de cierta forma, sirvió para ejercer presión y poner bajo la lupa los hechos que estaban ocurriendo.

“Estuvo bien, siento que se necesitaba empujar un poquito desde lo que uno puede hacer. Hoy Chile es un país bien distinto a lo que era en ese momento”, acotó.

¿QUÉ LLEVÓ A MON LAFERTE A REALIZAR SU RECLAMO?

En un principio, Mon Laferte confesó que su música no era de protesta, sino que se concentraba en expresar las emociones y experiencias por las que pasaba. Sin embargo, los hechos de ese día fueron fuertemente motivados por una situación injusta en la que no quería quedarse inerte.

“Nunca he pensado en hacer música para hablar de una causa o una voz, más bien siempre he sido bastante egoísta en ese sentido. Hago música que me haga sentir bien a mí y ya, no voy con la bandera de nadie. Pero en ese momento me movió, entonces dije: ‘Quiero hacer algo’”, explicó la cantante de ahora 39 años. “Fui a Chile, vi a mi mamá, la calmé y empecé a ir con un grupo de amigos a cantar a lugares y vi muchos abusos de primera mano, no que me contaban, cosas reales, violencia policial muy heavy”.

También contó que las formas no fueron muy planeadas, pues podría ser presa de la duda.

“Me sentía rarísima, entonces dije: ‘Voy a hacer algo, no me siento cómoda parada aquí en la alfombra mientras pasa esto allá’. La verdad ni siquiera lo planeé mucho, seguramente si lo hubiera planeado más tal vez no lo hubiera hecho, como que lo pensé un día antes, algo así”, detalló.

No se lo había comentado a nadie de la disquera con la que trabajaba más que a una sola compañera, la cual la ayudó a volver a escribirlo, pues lo había puesto al revés cuando se lo pintó frente al espejo.

Por supuesto, sabía que lo que iba a ser iba a tener consecuencias, lo que le daba mucho nerviosismo y aseguró que le “temblaba todo”. Aunque tenía la alternativa de no hacerlo, sintió que “era necesario”.