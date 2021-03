“Monarca”, fue creada y producida por Diego Gutiérrez y narra la historia de la familia Carranza y cómo alcanzó el poder a través de la corrupción. La fortuna de esta poderosa familia ha sido generada a través del imperio del tequila que poseen, con la cual ellos han alimentado un sistema corrupto.

En su tráiler oficial de Netflix, explica como portar el apellido Carranza es un privilegio de pocos, significa ser parte de una de las familias más poderosas de México, dueña de un imperio tequilero con cientos de años de tradición. Pero en el mundo de “Monarca”, de la tradición a la traición hay solo un trago.

Esta serie mexicana fue producida por Ventanarosa en compañía de Salma Hayek, Lemon Studios y Stearns Castle, pretende retratar el mundo de la élite mexicana el cual está inmerso en temas de corrupción, escándalos y violencia que terminan el enredar la vida de unos cuantos personajes en la trama.

Los primeros diez episodios de “Monarca” se estrenaron el pasado viernes 13 de septiembre de 2019 y desde su estreno no hizo más que ganarse la fidelidad de quienes siguieron la historia. Hoy se tiene la incertidumbre de si continuará la serie por la salida del actor Osvaldo Benavides.

¿MONARCA FUE CANCELADA?

Osvaldo Benavides expresó que se la pasó bien en la interpretación de Andrés Carranza. (Foto: Instagram)

Andrés Carranza es uno de los personajes de “Monarca”, está interpretado por Osvaldo Benavides. Hasta la serie solo cuenta con dos temporadas y la audiencia esta a la expectativa de si habrá una tercera temporada a lo que los actores de la serie también habían estado a la espera.

Osvaldo no fue la excepción y al ver nulas noticias sobre su continuidad el actor se despidió de su personaje y dedicó un emotivo mensaje a su interpretación en sus redes sociales, acontecimiento que generó un gran revuelo entre los fans.

“Ante la falta de noticias... me voy despidiendo de Andres Carranza. Qué grato proyecto. Gracias por todo ‘Monarca’ y a todos los que estuvimos ahí. Qué orgullo haber participado. Sale bye”, escribió el actor en su red social de Instagram.

Se despide de su personaje Andrés Carranza. (Foto: Instagram)

En la publicación se ve una foto del actor en una toma bastante melancólica, la foto ha dado todo tipo de reacciones en la audiencia, algunos le agradecían por su trabajo y otros más solo pedían que les diera información de la tercera temporada y si es que habrá alguna.

“Tiene que haber otra temporada, no nos pueden dejar así”, “Nooo, no puede ser. Eres el mejor personaje”, “Esa producción no se puede quedar así”, “No lo puedo creer” y “No puede ser”, son algunos de los comentarios de los fans en su publicación.

¿QUÉ PASARÁ CON LA TEMPORADA 3 DE “MONARCA”?

¿Qué pasó con la temporada 3 de "Monarca"? (Foto: Netflix)

De ocho episodios de 42 a 51 minutos, la segunda temporada de “Monarca” fue lanzada el 1 de enero de 2021 en Netflix y desde entonces no hay noticias sobre una eventual tercera entrega. Sin embargo, el último capítulo abrió el camino para la realización de más capítulo.

Sobre esta posibilidad, Álex de la Madrid, el actor que interpreta a Ignacio Urrutia, comentó a GQ México que “yo creo que sí da para una tercera temporada, pero, aunque no lo creas, nosotros somos los últimos en enterarnos. Y como somos tan distraídos, a veces ni nos damos cuenta”.

Si la serie finalmente es renovada, una tercera temporada del drama podría llegar al servicio de streaming a principios del año 2022 pero ya no contará con el actor Osvaldo Benavides como Andrés Carranza, que le pasaría a su personaje si se renueva la historia?