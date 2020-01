Después de varios años de haber estado sentada en el sillón rojo, Monique Pardo regresa y estará por segunda vez en “El valor de la verdad” para contar algunos pasajes más de su vida.

Aunque el conductor del programa Beto Ortiz colgó en sus redes sociales el avance de la participación que la exvedette, en él no se escucha ninguna pregunta que le hacen, solamente cuando cuenta algunas cosas y baila.

“¡Manos arriba! ¡piernas al hombro!”, se le escucha decir a Pardo en medio de risas de los asistentes. Luego de ello se pone a bailar y cantar. Asimismo, confiesa que en varias oportunidades la han confundido con Susy Díaz.

“Cuando a mí me agarran, se vuelven locos y me dicen ‘¡Tú eres, tú eres...!’, antes que me digan Susy Díaz, les contesto ‘Soy Monique Pardo’. Porque me dicen: ‘¡Susy Díaz!’”, comenta.

Asimismo, entre sus acompañantes se encuentra el popular Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, quien con guitarra en mano entona una canción en honor a Monique Pardo destacando sus atributos físicos.

PRIMERA VEZ QUE ESTUVO EN EVDLV

La primera vez que estuvo la exvedette en el sillón rojo fue en 2012 cuando reveló pasajes muy duros de su vida. Tras contestar 18 preguntas, se llevó 15 mil soles.

Entre las interrogantes más fuertes que contestó aquella estaban: “¿Te arrepientes de haber abortado?”. A lo que Monique contestó: “Sí” entre sollozos. “El papá de mi hija [Lucero] me obligó a tener relaciones sexuales antes de cumplir la cuarentena porque mi hija recién había nacido, de inmediato volví a quedar embarazada. Tenía 15 años, no sabía qué hacer. La familia de él me vio desangrando y no me llevaron a ningún hospital, también querían que yo me muera”.

Otra de las preguntas duras que le hicieron fue cuando Ortiz le consultó su había sido abandonada a los 8 meses por su madre. Ella se quebró y sólo atinó a decir: “No voy a juzgar a mi madre biológica, ella ya no está conmigo [falleció]”.

Pero eso no fue todo, pues conto que fue ultrajada sexualmente delante de su hija cuando fue secuestrada en 1989 por un individuo de Sendero Luminoso que se metió a su casa en Lince. "Me amarró a mí y a mí hija. Nunca conté que había sufrido una violación salvaje. No siento vergüenza de lo que me pasó. Viví mucho tiempo mal”.

Monique Pardo contó en 2012, pasajes oscuros de su vida (Foto: Instagram)

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.

