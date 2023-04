Con tan solo 25 años, el cantante coreano Moonbin, estrella del grupo ASTRO, fue encontrado muerto en su departamento en Gangnam, la noche del miércoles 19 de abril. Así lo informó la Policía de Seúl, después de recibir la llamada del representante del joven talento del K-Pop. Las investigaciones han empezado su curso, pero ya se tiene la primera información del repentino deceso del artista.

Moonbin ingresó a la mencionada agrupación de Corea del Sur en 2016. El debut de la banda, con la canción “Hide & Seek”, fue tan exitoso que los integrantes alcanzaron la fama de inmediato, destacando al cantante nacido como Moon Bin, su nombre real.

El también bailarín y modelo había renovado su contrato con la agencia Fantangio, al igual que los demás miembros de ASTRO, con la excepción de Rocky. En 2019, se informó que el también conductor de televisión había tenido problemas de salud, los cuales no se especificaron, pero retomó su carrera tras una pausa.

Junto a Sanha, su colega de ASTRO, había formado un dueto con el que iba a visitar América en 2023. Por ejemplo, tenía planeado dos presentaciones en México para agosto y junio, como parte de ese proyecto y del festival KAMP. Su fallecimiento intempestivo ha sido un duro golpe para sus millones de seguidores. ¿Qué pasó con Moonbin?

Moonbin con un traje negro y brillante (Foto: Moonbin / Instagram)

¿QUIÉN FUE MOONBIN?

Moonbin fue un cantante de K-Pop que murió a los 25 años el miércoles 19 de abril. Su carrera se encontraba en un gran momento, sobre todo por la influencia de la agrupación ASTRO a la que pertenecía, así como otros proyectos como “Moonbin & Sanha”, el dueto que conformó con su compañera Sanha.

El joven estuvo ligado desde pequeño al mundo del entretenimiento. En 2004, por ejemplo, apareció como modelo infantil en la televisión. También fue “trainee” de Fantagio iTeen por siete años, una preparación que le valió luego el ingreso al grupo ASTRO.

Su trayectoria no solo destacó por la música, sino que también tenía un gran desenvolvimiento para resaltar en realit, como “Astro OK! Ready” y “Astro Project” y y otros programas de televisión: “Weekly Idol” y “Mi Little Television”.

Moonbin celebrando su último cumpleaños el 26 de enero de 2023 (Foto: Moonbin / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ MOONBIN?

La muerte de Moonbin todavía se encuentra en investigación, pero la Policía de Seúl no descarta que se trate de un suicidio, de acuerdo a los primeros reportes de la prensa local. El cantante surcoreano fue encontrado en el departamento donde residía en Gangnam por su mánager, quien dio aviso a las autoridades.

Los detectives también han solicitado una autopsia para esclarecer completamente las causas de la muerte de la estrella de ASTRO. La agrupación confirmó el fallecimiento de su artista a través de su cuenta oficial en Instagram.

Los seguidores del K-Pop han recordado una situación similar de 2019, cuando un mánager encontró muerto, a los 27 años, al cantante Cha In Ha en su departamento. El artista también formaba parte de la agencia Fantangio.