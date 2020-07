La telenovela juvenil “Muchachitas” alcanzó fama a principios de los años 90. Y no era para menos, pues la historia que narraba la vida de cuatro chicas de diferentes clases sociales que buscaban ingresar a la Academia de Arte TAES “Taller de Artes Escénicas” cautivó al público.

La serie estaba protagonizada por Cecilia Tijerina, Tiaré Scanda, Emma Laura y Kate del Castillo, quienes no solo atraparon a la audiencia por su belleza, sino por la forma cómo interpretaban a sus personajes.

Una de las que actrices que conquistó a muchos fue Tijerina, quien interpretó a Mónica Sánchez-Zúñiga, una joven heredera de una gran fortuna, sencilla que vivía enamorada de Roger hasta que aparece en su vida Rodrigo, un humilde taxista.

A pesar de la fama que le dio la novela, la actriz, que en ese entonces tenía 19 años, decidió dejar la pantalla chica para probar suerte en el cine, según una publicación de Univisión.

El papel de Mónica Sánchez fue interpretado por Cecilia Tijerina (Foto: Televisa)

Tras el término de “Muchachitas”, en marzo de 1992, incursionó como presentadora de la serie “Televiteatros” (1993). Luego formó parte de los filmes “Monarca” y “Una maestra con ángel”, ambas en (1994).

Posteriormente, viajó a Estados Unidos, donde logró participar en 1999 en el corto de comedia “Can I be your bratwurst, please?”. Al año siguiente, en la película “Picking up the pieces”, en la que trabajó junto a Woody Allen.

Cecilia Tijerina junto al actor Roberto Palazuelos, ambos participaron en "Muchachitas" (Foto: Instagram de Cecilia Tijerina)

Regresó a México y participó en el filme “Sin ton ni Sonia” (2003), además de tener ese mismo año una breve participación en la cinta “Once upon a time in Mexico” (2003).

Aunque Cecilia Tijerina dijo que iba dedicarse por completo al cine, regreso a la televisión el año 2005, pero con una participación especial en la serie cómica “Vecinos”.

Cecilia Tijerina alcanzó la fama con 19 años por su participación en "Muchachitas" (Foto: Instagram de Cecilia Tijerina)

La última vez que participó en telenovelas fue en 2006 en “La verdad oculta” con el personaje Susana Gómez, mejor conocida como La Chola. Asimismo, ese año también fue su última película “Un mundo maravilloso”.

Luego de ello, apareció en “La rosa de Guadalupe” y “Mujeres asesinas”, ambos en 2008, año desde que no ha vuelto a la actuación.

La actriz de “Muchachitas” regresó a Estados Unidos, pero esta vez a prepararse como guionista y productora de cine.

Cecilia Tijerina nació el 26 de julio de 1973 en Ciudad de México (Foto: Instagram de Cecilia Tijerina)

Tras esto se le perdió el rastro hasta que apareció en 2017 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lugar donde fue invitada a los programas “Vivalavi” y “SNSerio”, donde habló de un supuesto romance con Bobby Larios y del altercado que tuvo con Niurka por su participación en la telenovela “La verdad oculta”.

Se sabe muy poco de ella, ya que en sus redes sociales no comparte muchas fotos, lo que sí está claro es que se ha vuelto una defensora de los animales.

