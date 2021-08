Desde que arribó a la parrilla de Antena 3 en julio de 2020, “Mujer” (“Kadin” en su idioma original) se convirtió en todo un fenómeno en España, donde los televidentes no se perdían ninguno de los capítulos que los mantuvo en vilo por más de un año. Si bien, la telenovela turca llegó a su fin con la presentación del libro de Bahar ante una audiencia llena que la ovacionó por las sentidas palabras que dio, muchos se preguntan si realmente la obra existe en la vida real.

Como se recuerda, en el episodio 81 vemos a la protagonista dirigirse al público, al que le cuenta cómo logró superar cada derrota gracias al amor. “Yo era una mujer normal, una de esas mujeres que cuidan de sus hijos (…). Me resultaba difícil decir he triunfado delante de personas sentadas en silencio; entonces, una mujer especial me dijo: ‘No tienes que contar tu historia para mostrar que has triunfado, sino demostrar que otras mujeres pueden hacerlo’. De hecho, mi vida es como la de ellas”, dijo dirigiéndose a Fazilet, quien forma parte importante de su vida.

“Soy una mujer como las demás: he cometido errores, he hecho sufrir a gente que quería y no he podido cumplir algunas de mis promesas. Muchas veces me he caído y luego me he levantado también, pero me he dado cuenta que la derrota no significa que pierdes, sólo pierdes si dejas que la vida te robe el amor y compasión que llevas dentro; perder es no escuchar el latir de nuestros corazones. Nada podrá vencerte mientras te quede amor por un hombre, mujer, anciano, niño e incluso un gato o una flor, pero no dejes de amar, no olvides: siempre el amor. Ahora llegamos al final de mi historia”, concluye.

A raíz de lo emotivo del discurso y de todo lo que vimos a lo largo de la trama; a continuación, te contamos si en realidad existe el libro de Bahar, quien ahora es una mujer empoderada, y si saldría al mercado.

¿EXISTE EN LA VIDA REAL EL LIBRO DE BAHAR?

Tras la emisión del último episodio, que también se dio en Argentina, donde vimos a la protagonista presentando su autobiografía “Kadin”, la duda sobre si existe realmente su obra o si saldrá próximamente al mercado creció, y aunque todos están ansiosos de obtener una respuesta positiva, tenemos una mala noticia.

El libro de Bahar no existe actualmente. Según el portal Actualidad Literaria, que reúne las novedades vinculadas a los libros en todo el mundo, por el momento no se podrá ver “Kadin”, “Mujer”, “Fuerza de Mujer” o “Coraje de mujer” en las librerías. Es decir, no hay ninguna obra publicada sobre la telenovela turca.

Como se sabe, el drama, que se basó en la serie “Woman, my life for my children”, de Yuji Sakamoto, cuenta la historia de Bahar, una joven madre que debe criar sola a sus hijos tras el abandono de su marido, a quien creía muerto.

La trama ha sido aclamada en los países donde fue emitida por buscar la igualdad y libertad de todos, en especial de las mujeres a quienes busca empoderarlas.