Después de haber mantenido en vilo a la audiencia española por más de un año, la exitosa telenovela turca “Mujer” (“Kadin” en su idioma original) llegó a su fin este 28 de julio, fecha en la que el público estuvo enganchado a Antena 3 para no perderse ningún detalle del gran desenlace de la historia de Bahar y varios personajes que aparecieron a lo largo de la trama.

Para hacer más emocionante el último episodio, a la cadena Atresmedia no se le ocurrió mejor idea que dividir la final en cuatro partes, presentando así una programación especial que cerró con broche de oro la noche de este miércoles.

A raíz de la gran aceptación que ha tenido el drama turco, que fue emitido por primera vez el 7 de julio de 2020 y dividido en tres temporadas, te damos a conocer todo lo que pasó en el capítulo 81 con Bahar, Sirin y Arif, personajes que han sido amados y odiados por los televidentes.

¿QUÉ PASÓ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE “MUJER”?

El episodio final comienza con un salto temporal de tres meses, donde se ve a Bahar, quien se ha convertido en una mujer exitosa gracias al libro sobre su vida, contando sus experiencias. Mientras da su discurso, se combinan imágenes de este momento y también cómo acaban los protagonistas.

Lo que ocurrió con Sirin

Sirin es internada en un centro psiquiátrico. (Foto: Fox Turquía)

Tras haber sido entregada por Enver a la policía por asesinar a Sarp e intentar acabar con la vida de Doruk, se determina que Sirin no está bien, por lo que es internada en un centro psiquiátrico. Tres meses después, la vemos en dicho lugar leyendo un libro, que es nada más y nada menos que el de su hermanastra.

Cuando su padre la visita, le comenta que está mejor y ya podrían darle de alta, incluso le cuenta que está leyendo el libro de Bahar y que dejó de sentir odio. Mientras caminan por el jardín, al momento de despedirse de Enver, Sirin ve a lo lejos a su hermana, a la que mira con mucha ira y rencor, lo que la llevan a perder el control y corre hacia ella gritando que quiere acabar con ella: “¡No sabes cuánto te odio! ¡Tú tienes la culpa de todo!”.

La reacción de Sirin cuando ve a Bahar, demostrando que su odio es más fuerte que ella. (Foto: Fox Turquía)

La última vez que vemos a la villana de la serie turca fue cuando enloquece el día que su hermanastra se casa. Al entrar en una crisis nerviosa comienza a destrozar todo e intenta escapar, siendo interceptada por personal del psiquiátrico, que trata de calmarla, pero al no lograrlo es sedada.

La boda de Bahar y también de Ceyda

El día más feliz para Bahar y Ceydan llegó con la doble boda. (Foto: Fox Turquía)

Después de que Bahar recibiera la propuesta de matrimonio por parte de Raif, la fecha que ella había organizado la pedida de mano de su amiga Ceyda; el día de la boda, o mejor dicho doble boda, llegó.

Ambas novias ya están maquilladas, sólo les falta peinarlas y ponerse sus vestidos, pero antes de hacerlo empiezan a conversar y recordar lo que significa su amistad, así como a todas las personas que ya no las acompañan. Se abrazan y sin importarles nada lloran, arruinando un poco el maquillaje.

No les importó el maquillaje y así terminaron las novias tras uno de los momentos más emotivos de Kadin. (Foto: Fox Turquía)

Emre llega al matrimonio con Satilmis y con su madre. Mientras que Arda voltea hacia Ceyda y la llama por primera vez “mamá” para decirle que allí está su abuela. Las dos olvidan todo lo malo y se reconcilian.

"MAMÁ", el mejor regalo que Arda le ha podido dar a Ceyda. ❤ Cuánta emoción junta. 🤧 #MujerFinal pic.twitter.com/77tEQBt5J0 — Eduardo Real (@Edu_Real_) July 28, 2021

Cuando llega el momento más importante de la ceremonia, Ceyda y Raif dicen de inmediato un “sí, quiero”; todo lo contrario, sucede con Arif, quien demora, se pone de pie y tras unos segundos grita “¡Sí!”. Tras ello, comienza la celebración.

El libro de Bahar

La única autora del libro será Bahar. (Foto: Fox Turquía)

Una gran sorpresa se llevó Bahar el día que se reúne con Fazilet para elegir la portada del libro. Y es que al ver que la escritora con la que estuvo trabajando haya decidido poner el nombre de la protagonista como única autora.

“Yo solo he puesto sobre un papel tu historia. Te expresas tan bien y es tan bonito lo que cuentas que no he tenido que añadir nada. Decidí que yo sería la correctora del libro, no la escritora”, le dijo.

Cuando se ve el salto de tres meses en la telenovela turca “Mujer”, se sabe que el libro ha triunfado y tiene varias ediciones.

Presentación del libro

Un conmovedor final trajo Kadin. (Foto: Fox Turquía)

Tras el discurso de Bahar, quien no puede contener las lágrimas, el público la aplaude y todo acaba con la presentación del libro. “Gracias por escucharme y por estar ahí, acompañándome en este viaje. Salud y mucho amor”, manifiesta muy conmovida.

Sus hijos suben al escenario y “Kadin” termina con un mensaje que aparece en la pantalla: “Esta historia está dedicada a las mujeres que no se rinden y a los hombres cuyo corazón está lleno de amor”.