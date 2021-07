“Mujer”, la exitosa ficción protagonizada por Özge Özpirinçci, llegó el 28 de julio a su fin. Tras tres temporadas, Antena 3 cerró la historia de una producción que ha liderado gran parte de sus emisiones y que ha sabido ganarse el corazón de la audiencia española. Pero, ¿cómo fue el final de Bahar, la protagonista de la telenovela turca?

El capítulo final de “Kadin” (título original), el número 81, inició con un salto temporal de tres meses, con Bahar encima de un escenario. Ahora ella es una famosa escritora gracias a su primer bestseller: un libro en el que narra la difícil vida que ha tenido que sufrir hasta alcanzar la felicidad; su obra, señala, quiere inspirar a otras mujeres.

A lo largo de todo el episodio, la serie fue alternando imágenes de esa charla inicial con fragmentos de la vida de Bahar y del resto de personajes. Pero también cerró la historia de la protagonista. A continuación, te detallamos todo lo que pasó con ella.

QUÉ PASÓ CON BAHAR AL FINAL DE “MUJER”

Bahar tuvo un final feliz. Su felicidad no es solo porque demostró ser una madre que lucha por ver a sus hijos bien. Ahora es una mujer que ha alcanzado el éxito en su vida, y no solo por su libro. Especialmente porque ha encontrado el amor. Sin embargo, para llegar a eso ha tenido que cerrar heridas en su corazón. Y no fue nada fácil.

En el último capítulo de “Kadin”, la protagonista le pide a Enver que se muden con ella luego de su boda; sin embargo, el hombre se niega pues aún guarda esperanza que Sirin se recupere. Ella está en el psiquiátrico. Bahar se da cuenta del dolor que estaba sintiendo el hombre por el destino de su hija y decidió preocuparse por su hermana, a pesar de haber sido la causante de todas sus desgracias.

Tras hablar con su padrastro, Bahar va al centro donde está Sirin. Allí también está Enver. La malvada Sirin intentó convencer a su padre de que ya estaba curada y que necesitaba abandonar el centro, algo a lo que él se negó. Pero algo que enloqueció más a la joven fue ver a Bahar a las puertas del psiquiátrico. “Me has destrozado la vida, la quiero matar”, gritó Sirin mientras intentaba escabullirse de la seguridad del centro. La protagonista de la historia se da cuenta que debe continuar con su vida.

Es así que luego del desagradable episodio, llega el gran día para Bahar y Ceyda. Ellas tendrán una boda doble, uno de los momentos más especiales del capítulo final.

LA BODA DE BAHAR

La boda de Bahar con Arif es el final de la historia de la protagonista. En la ceremonia doble, cuando la funcionaria del ayuntamiento de Estambul preguntó a las dos parejas si estaban de acuerdo con el paso que iban a dar, Ceyda, Raif y la propia Bahar respondieron rápidamente que sí, pero Arif se quedó pensativo durante unos minutos. Y cuando parecía que iba a decir “no”, dejó el marco en la mesa, se levantó de la silla y gritó “¡Si!” a los cuatro vientos. Después comenzó la fiesta.

En un momento de la celebración, Bahar se quedó muy seria y pensativa, se abrazó a su marido y le dio las gracias por todo. “Gracias, Arif”, le susurra al oído al comprobar la felicidad del momento y cómo a ella la ha hecho sentir completamente mujer.

Tras este momento, se apagaron las luces, la protagonista cerró los ojos y los volvió a abrir, entre aplausos, en la conferencia con la que arrancó el capítulo final. “Muchas gracias por escucharme y por estar ahí, por acompañarme en este viaje. Salud y amor”. Con estas palabras Bahar Cesmeli puso punto final a una historia llena de altibajos y mucho amor.

“Esta historia está dedicada a las mujeres que no se rinden y a los hombres, cuyo corazón está lleno de amor”, es la última frase de la telenovela turca.