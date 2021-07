Aunque el capítulo final de “Mujer” (“Kadin” en su idioma original) se emitió el 20 de julio de 2021 en Antena 3, la historia de Bahar aún no ha terminado, ya que la cadena española decidió dividir los últimos episodios hasta en tres fragmentos que se emiten en tres días diferentes. Por lo tanto, probablemente la telenovela turca terminará el martes 27 de julio.

En la anterior emisión de la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci, tres meses después de que Enver entregara a su propia hija, Sirin, a la policía, por el asesinato de Sarp y la tentativa de homicidio contra Doruk, la hermana de Bahar está en un centro psiquiátrico.

La despedida, muy emotiva, entre Enver y Sirin. (Foto: Fox Turquía)

EL LIBRO QUE CUENTA LA TRÁGICA VIDA DE BAHAR

Mientras que, la protagonista de “Kadin” se ha convertido en una mujer empoderada y de éxito gracias al libro que narra su vida. En el auditorio, frente a su familia y los demás asistentes, la escritora habla sobre los obstáculos que ha vivido a lo largo de su vida: “He recorrido un largo camino para llegar hasta aquí”.

Además de recordar sus errores y sus tropiezos, Bahar habla de cómo logró superar cada derrota gracias al amor. “Yo era una mujer normal, una de esas mujeres normales y corrientes que cuidan de sus hijos”, dice al inicio de su discurso.

En otro momento, parafrasea a Fazilet, una mujer muy importante en su vida que se encontraba entre el público: “No tienes que contar tu historia para mostrar que has triunfado sino para que otras mujeres vean que puedes hacerlo’”

“Me he dado cuenta de que la derrota no significa que pierdas, solo pierdes si dejas que la vida te robe el amor y la compasión que llevas dentro. Perder es no escuchar el latir de nuestros corazones (…) Ahora llegamos al final de mi historia”, agrega.

Bahar da un discurso sobre el libro basado en su complicada vida (Foto: Fox Turquía)

¿CUÁNDO TERMINARÁ “MUJER” EN ANTENA 3?

Previo al estreno del capítulo 81, la noche del 20 de julio, la cadena anunció: “Llega el momento más esperado. Mujer, la próxima semana, el final”, confirmando así la fragmentación de la última entrega. Debido a ello, es complicado estimar una fecha concreta para el lanzamiento del final; no obstante, todo apunta a que el desenlace tendrá lugar el martes 27 de este mes, dividiendo el metraje en otras dos emisiones para captar la atención del público por partida doble.

Eso sí, si eres de los que no puede aguantar una semana más y quiere resolver las intrigas de Bahar puede acceder ya al último episodio a través de Atresplayer Premium.