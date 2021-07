La conmovedora historia de Bahar, (Özge Özpirinçci), una madre que trabaja incansablemente por salir adelante junto a sus hijos, es la trama principal de la novela ’'Mujer’'. Este éxito turco es una adaptación de’'Woman’', un drama japonés escrito por Yuji Sakamoto.

La serie fue estrenada el 7 de mayo de 2020 en España, a través de la cadena televisiva Antena 3. Más de un año después de su estreno, el show está cerca de llegar a su fin; por eso, es importante hacer un recuento de los episodios más significativos del programa.

Como se recuerda, Bahar Çesmeli es una joven madre de dos hijos que pierde a su esposo y queda desamparada. A lo largo de los capítulos se enfrentará a diversas situaciones complicadas, mientras hará lo posible por ofrecerle una vida digna a sus pequeños.

LO QUE DEBES RECORDAR

Anteriormente, Şirin escapó, por lo que sigue desaparecida, dejando preocupados a todos pero en especial a su padre Enver. Tras conversar con el psiquiatra de la joven, Enver descubre la enfermedad mental que padece su hija y además le informan que deberá ingresarla lo más antes posible.

Por otro lado, Fazilet cumplirá con el pedido de Raif y le entrega a Ceyda los cien mil dólares que necesita para quedarse con Arda; sin embargo, ella no los recibe porque Dursun ya ha firmado los papeles y les agradece el detalle en medio de lágrimas.

Mientras tanto, Şirin va a una tienda y compra ropa para camuflarse, después irá a Tarlabasi e intentará ingresar al edificio pero al encontrarse a Bahar se esconderá y solo Yusuf logrará verla. Cuando Bahar desaparece, la joven se dirige a su casa y se sorprenderá al ver que el dinero que había dejado guardado ya no está, como si fuera poco, su padre regresará al lugar por unas camisas que dejó olvidadas.

Finalmente Ari decidirá retomar sus estudios, siendo esta una buena noticia para Bahar, pero no la única. Fazilet le pide que la acompañe a la editorial para ver los diseños propuestos para la portada del libro. En ese momento, Bahar se sorprende al ver que solo lleva su nombre.

“Yo solo he puesto sobre el papel tu historia. Te expresas tan bien y es tan bonito lo que cuentas que no he tenido que añadir nada. El día que me di cuenta de eso, decidí que yo sería la correctora del libro, no la escritora”, relató Fazilet.

Al retornar a casa, Fazilet y Bahar mostrarán la portada elegida y Ceyda se conmoverá al ver que Nisan y Doruk salen en ella. El grupo se dirige a la cocina por una botella de champán, pero a los minutos oyen un ruido y se asustan al ver a Raif en el suelo.

Las mujeres intentan levantarlo, pero él se niega y hace la tan esperada propuesta a Ceyda: “Ya no puedo arrodillarme más. ¿Quieres casarte conmigo?”. Por supuesto, ella aceptó contenta y procedió a recibir su anillo.

Al límite y desesperada, Sirin contacta a Enver para solicitar su ayuda: “No tengo a nadie aparte de ti. Quiero irme de esta ciudad para empezar una nueva vida. Es mi última oportunidad porque si me quedo aquí ya no podré cambiar”.

¿CUÁNDO SERÁ EL FINAL DE KADIN?

Con más de 80 episodios de dos horas repartidas en tres temporadas, la versión de Antena 3 hizo lo posible por extender la vida de la serie dividiendo cada capítulo en dos. De igual forma, el drama está a punto de llegar a su fin. El último capítulo ya tiene fecha: el martes 20 de julio.