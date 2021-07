“Mujer” es la telenovela turca que ha conquistado el corazón de España a partir de la dramática historia de Bahar. El fenómeno televisivo, también conocido como “Fuerza de mujer” y “Coraje de mujer”, está protagonizado por Özge Özpirinçci, cuya interpretación como la bondadosa viuda ha sido aplaudida en Turquía y en muchos otros países.

La última temporada de “Kadın”- nombre original de la telenovela turca- se está trasmitiendo en Antena 3. El canal español ha emitido las tres temporadas de esta producción dividiendo normalmente cada capítulo original en dos para ajustar su duración y alargar el éxito unos meses más gracias a su doble emisión semanal en prime time.

Sin embargo, el capítulo final de “Mujer” ya tiene fecha: el martes 20 de julio. Por ello, y para que no se te escape nada, te contamos en qué punto están los protagonistas y la trama de la serie turca que llegará a su fin con la emisión del episodio 81.

Antena 3 actualmente está trasmitiendo la última temporada de la telenovela turca, que comenzó con las muertes de Hatice y Sarp. (Foto: Antena 3)

“MUJER” FINAL: QUÉ PASARÁ EN EL ÚLTIMO CAPÍTULO DE KADIN

Si eres un fiel seguidor de “Mujer”, sabrás en los últimos capítulos Şirin sigue desaparecida. Enver descubre toda la verdad y no puede creer que su hija pequeña pueda haber hecho tantas maldades. Por su parte, Bahar solo quiere justicia.

Jale convence a Enver de que reunirse con el psiquiatra que trataba a su hija podría ayudarlo a tomar decisiones. “Ha dicho que Sirin es capaz de ocultar su enfermedad y hacer creer que está bien porque es muy lista. Sería peligrosa si no toma bien su medicación y que lo mejor para ella es ingresarla. Ya se lo había advertido a Hatice”, comenta a su familia.

Después, Ceyda dice que deben empezar a buscarla y Bahar apoya su idea: “Espero que no haya huido. No podría vivir con el temor de que reaparezca en cualquier momento”.

A la mañana siguiente, Ceyda llega a su trabajo y, cumpliendo con la petición de Raif, Fazilet le entrega los cien mil dólares que necesita para quedarse con Arda. La mujer no los acepta porque Dursun ya ha firmado los papeles.

Enver no puede creer que su hija pequeña pueda haber hecho tantas maldades. (Foto: Antena 3)

“He estado sola casi toda la vida y me emociona mucho ver que alguien hace algo bueno por mí”, agradece a los Ascioglu sin poder contener las lágrimas.

Según el portal español “Diez Minutos”, Sirin sigue escondida y se compra una cazadora con capucha, una bufanda y unas gafas de sol para intentar camuflarse. Después, se dirige a Tarlabasi y trata de entrar en el edificio, pero Bahar sale a tirar la basura y se esconderse.

Sin embargo, Yusuf sí la ve. Una vez que cree que ha pasado el peligro, la chica sube a casa y se inquieta al ver que el dinero no está donde lo había dejado guardado. Para colmo, Enver va a recoger un pedido de camisas que había dejado olvidado.

Arif por fin decide retomar sus estudios. “Alguien a quien quiero mucho tuvo un deseo y voy a hacerlo realidad”, le dice a Bahar antes de ir a la facultad para matricularse. Esta buena noticia se suma a otra cuando Fazilet le pide que la acompañe a la editorial para ver los diseños que han hecho para la portada de su libro.

Bahar es interpretada por la actriz turca Özge Özpirinçci, quien ha ganado varios reconocimientos por este personaje. (Foto: Antena 3)

Bahar se sorprende al comprobar que solo aparece su nombre. “Yo solo he puesto sobre el papel tu historia. Te expresas tan bien y es tan bonito lo que cuentas que no he tenido que añadir nada. El día que me di cuenta de eso, decidí que yo sería la correctora del libro, no la escritora”, afirma Fazilet.

De regreso a casa, Fazilet y Bahar enseñan la portada elegida y Ceyda se emociona al ver que Nisan y Doruk salen en ella. Para celebrar el gran momento, las mujeres van a la cocina a buscar una botella de champán. A los pocos minutos, oyen un ruido y se asustan al ver a Raif tirado en el suelo.

Cuando tratan de levantarlo, él se niega y hace una sorprendente propuesta a Ceyda: “Ya no puedo arrodillarme más. ¿Quieres casarte conmigo?”. Ella, muy feliz, acepta y se pone el anillo.

Por otro lado, Sirin decide llamar a Enver para pedirle ayuda. “No tengo a nadie aparte de ti. Quiero irme de esta ciudad para empezar una nueva vida. Es mi última oportunidad porque si me quedo aquí ya no podré cambiar”.