Sirin, el personaje interpretado por Seray Kaya en la exitosa telenovela turca “Mujer” (“Kadin”, en su idioma original) no se caracterizó no solo por ser una mujer tóxica con problemas psicológicos; también llamó la atención su cabello rizado de color rojizo. Así, aunque era la antagonista de la historia, logró ganarse el corazón de la audiencia en su país y más allá de sus fronteras.

La actriz nacida en Estambul, Turquía, trabajó como maquilladora en un centro de belleza; aunque siempre tuvo claro que lo suyo eran las tablas. Lo cierto es que de peinados y looks sabe de sobra. Es por ello que suele realizarse algunos cambios de apariencia. Por ejemplo, recientemente se sumó a la nueva tendencia en redes sociales: el flequillo.

¿CÓMO NACIERON LOS RIZOS DE SIRIN?

En efecto, hasta hace unas semanas, Seray Kaya lucía aún los rizos característicos de su personaje en “Mujer”, con algunos ligeros cambios en el tono, pero que todavía la acercaban a la imagen de Sirin. Sin embargo, poco tiempo después decidió romper por completo con ese vínculo y optó por cortarse el flequillo. Su nueva apariencia le hace ver más adorable y juvenil.

Sirin es el personaje interpretado por Seray Kaya en “Mujer” (Foto: Fox Turquía)

Eso sí, hay que decir que en realidad el tipo de cabello que tiene la actriz no es el rizo característico de su personaje, sino que, según confesó la propia Kaya, es originalmente liso. De hecho, la intérprete se presentó con esa forma al momento del casting. Entonces, ¿cómo aparecieron los rizos de Sirin?

En una entrevista con Diez minutos, la actriz confesó que su cabello es liso y así iba a presentarse en la telenovela turca. Sin embargo, un buen día, durante los ensayos previos al rodaje de “Kadin”, decidió hacer un cambio de look.

“Durante los ensayos previos al rodaje, me presenté con el rizado y a la directora, Merve Girgin, le gustó”, confesó la actriz que, curiosamente, señaló que cuando Sirin empezó a alisarse el cabello en la historia, se le hacía muchos más difícil meterse al papel e interpretarla.

EL ORIGEN DE SIRIN, SEGÚN SERAY KAYA

A sus 30 años, la actriz turca se siente agradecida por todo lo que ha logrado profesionalmente hasta el momento y si bien su personaje solía provocar comentarios negativos, se siente satisfecha con su trabajo en “Mujer”. “A mí incluso los amigos me decían que me odiaban, y me preguntaban qué había hecho con la buena de Seray. Eso me hacía sentir genial”, expresó.

Cuando le ofrecieron trabajar en la telenovela, no dudó ni un segundo pues le atrajo enseguida la personalidad de Sirin, aunque su comportamiento es totalmente diferente al de ella.

Por otro lado, Seray Kaya reveló que en el 2012 escribió una historia para un cortometraje sobre una niña esquizoide, que le llevó un gran trabajo de investigación, pero el proyecto no salió. Pensó que su esfuerzo se había desperdiciado, pero al final apareció Sirin.

