El actor turco Feyyaz Duman fue el encargado de interpretar a Arif en la exitosa telenovela turca “Mujer” (“Kadın” en su idioma original). Aunque participó en otros melodramas y películas como “İçerde”, “Yalancılar ve Mumları”, “Mardan” y “Never Leave Me”, sin duda su rol en “Coraje de mujer” es uno de los más importantes.

Aunque llegó a la actuación sin proponérselo, a los 17 años se dio cuenta de que quería dedicarse a ella toda su vida. “Con 12 años, mi padre me apuntó a clases de baile, música y teatro, pero no fue hasta los 17 que entendí que quería serlo por el resto de mi vida. Fue cuando nos llevaron de gira por Turquía y Europa con el teatro. A los 18 tuve mi primer papel principal en cine”, contó en una entrevista con Diez Minutos.

También contó que sus proyectos más importantes son la película “Canción de madre” y la telenovela “Mujer”, que según describe, “es la lucha valiente y feroz de una madre con dos hijos. Hay miles de mujeres solas, fuertes y triunfadoras en el mundo, por eso quienes ven la serie, se convierten en parte de ella”.

“Me hizo sentir diferente, porque no hay muchas historias femeninas fuertes ni en televisión ni en cine. Además, me encantó la lucha de Arif por Bahar, su amor”, dijo cuando le preguntaron por el aspecto que más le gustó de la serie protagonizada por Özge Özpirinçci.

Arif (Feyyaz Duman) hablando con Bahar en una escena de "Mujer" (Foto: MF Yapım)

EL PAPEL DE FEYYAZ DUMAN EN “MUJER”

Durante la conversación antes mencionada, Feyyaz Duman aclaró: “no soy mis personajes, solo los interpreto. Indudablemente todos llevan una parte de mí, pero al final somos muy diferentes”.

Asimismo, indicó que no existe una cualidad de su personaje que admire por encima de otra. “Me enamoró en su conjunto por su corazón, su carácter, su carisma”, explicó. Cuando mencionaron que Arif era un poco frio respondió: “Tiene miedo de enamorarse por culpa de lo que vivió con su exnovia. Ella lo hizo volverse serio, pero en realidad no es tan grosero. Ya lo descubriréis: es amable, buen amante, generoso y sincero”.

Por otro lado, habló del barrio donde se desarrolla la historia de “Mujer”. “Tarlabasi es uno de los sitios más humildes de Estambul, un gueto histórico donde conviven todas las religiones y razas. El gobierno está restaurándolo y ojalá que recupere su identidad y prosperidad”, mencionó.

Sobre su relación con los miembros del elenco de la telenovela turca que conquistó al mundo entero, dijo que sigue teniendo contacto con todos. “Estuvimos juntos tres años y pasaba más tiempo a su lado que con mi familia”, declaró.

A pesar de que demostró su talento y preparación en “Mujer”, Feyyaz Duman es un actor que incursionó en las telenovelas recién en el 2017. “Trabajé mucho tiempo en cine, donde tuve varios éxitos, pero en la televisión era un actor sin nombre. Tuve que demostrar mi valía ahí y tanto mi mánager como los castings que he hecho me ayudaron” confesó.