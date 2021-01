El equipo de “My Hero Academia” ha anunciado la fecha de lanzamiento oficial de la temporada 5 con un nuevo tráiler de la popular serie. Después de una serie de obstáculos en la producción, la temporada se retrasó hasta 2021 en junio del 2020, principalmente por el brote del coronavirus (COVID-19), que paralizó todas las producciones de serie y televisión incluido los estudios de animación.

Esta temporada de “My Hero Academia” continúa directamente después de la trama de la anterior y trae el siguiente arco del manga. En esta ocasión, al menos al inicio, la Liga de Villanos quedará a un lado para dar paso a las batallas entre las Clases U.A, 1A y 1B, en un emocionante ejercicio de entrenamiento.

Los fans que han leído el manga saben que esto se debe a las crecientes actividades de los villanos en el país, por lo que deben prepararse. Estos jóvenes héroes deben estar listos para enfrentar la próxima amenaza, una que se presentará en el tercer largometraje que vendrá luego de la temporada 5.

Pero, ¿Cuándo exactamente será publicada la quinta parte del anime de “My Hero Academia”? Si bien los fans ya sabían que los nuevos episodios llegarían a inicios del 2021, ahora por fin pueden conocer la fecha exacta para sintonizar sus televisores y sitios de streaming. Esto es lo que informó Comicbook.

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”?

El anuncio de la fecha exacta de estreno de la temporada llegó con el segundo tráiler oficial del anime, anunciando que comenzará a transmitirse en la televisión japonesa a partir del 27 de marzo de 2021, el sábado a las 5:30 p.m. JST. El primer episodio saldrá en Crunchyroll el mismo día, justo después de la medianoche.

Habrá lanzamientos posteriores en otros servicios como Funimation, Netflix, Hulu, etc. dependiendo de los que hayan adquirido sus derechos de transmisión. Los próximos episodios saldrán al aire todos los sábados después de esa fecha, probablemente con 25 episodios que cubran dos cursos como el resto de las tres temporadas anteriores.

La Clase 1-A verá en la 1-B a sus peores enemigos (Foto: Crunchyroll)

De los avances en vídeo y otros anuncios, de información se tiene poca, pero parece que girará en torno a un entrenamiento. Los estudiantes de las dos clases principales 1-A y 1-B, continúan su rivalidad. Los estudiantes del 1-B obtuvieron una puntuación más baja que los del 1-A durante la prueba inicial.

Sin embargo, como se vio durante los torneos, hay algunos luchadores fuertes en esa clase y la clase 1-A es el impulso que necesitan los estudiantes de la 1-B que quieren demostrar que han mejorado. Por supuesto, esta es una competencia amistosa en la que no hay villanos involucrados, aún.

En la temporada 4, se vieron muchas peleas de los protagonistas con los villanos, ya que el foco principal estaba en la amenaza de Overhaul y Kai Chisaki. El programa nos presentó a Eri, una niña pequeña que Midoriya y Mirio conocieron, que tiene la capacidad de rebobinar un cuerpo a través del tiempo.

Póster oficial de "My Hero Academia" temporada 5 (Foto: Crunchyroll)

Ella puede hacer retroceder las cosas orgánicas usando su peculiaridad y hacer hazañas como curar heridas, hacer que las personas sean más jóvenes e incluso recuperarlas antes de que existieran. Es una técnica particular que estaba siendo utilizada por Chisaki para hacer píldoras destructoras de peculiaridades.

Al final, Izuku se enfrenta a Overhaul con el 100% de su potencial gracias a la ayuda de Eri. Puede derrotarlo, pero durante esta batalla, Sir Nighteye resulta fatalmente herido y muere después dándole las últimas palabras a su pupilo Mirio. Esto supone un gran golpe para el resto de héroes.

Pero lo más sorprendente de la temporada pasada, es que Deku comienza a soñar con los usuarios anteriores del One for All. Luego, se despierta con su mano brillando con los poderes de One for All, por lo que los fans están ansiosos de saber qué es lo que pasará con su poder con el pasar de los episodios en la temporada 5.