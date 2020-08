“ My Hero Academia ” (“Boku no Hero Akademia” en su idioma original) vuelve para una quinta temporada, así lo anunció la cuenta de Twitter del programa en abril del 2020. Aunque fue una buena noticia para los fans no fue una sorpresa, ya que la escena post-créditos de la cuarta entrega dejó pistas de una continuación.

El director de sonido Masafumi Mima compartió que la nueva entrega del anime basado en el manga escrito por Kohei Horikoshi empezó su producción a mediado del mayo del 2020, con todas las medidas sanitarias contra el coronavirus.

“Aquí hay unos actores que ensayan su guion para un trabajo de grabación mientras cooperan con las contramedidas de coronavirus. Uno de ellos me dijo algo valioso… ¡Si así son las cosas, podremos seguir trabajando juntos!”, contó Mima en sus redes sociales.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”?

Aunque aún no se ha revelado la trama de los nuevos episodios, a partir de la escena post-créditos de la cuarta temporada de “ My Hero Academia ”, donde Midoriya Izuku /Deku tiene una pesadilla con los usuarios anteriores de One For All, el Quirk heredado de Deku, han surgido varios teorías sobre el significado de ese sueño.

Además de enfocarse en la nueva habilidad de Midoriya y el camino que debe recorrer para aprender a dominarlo, la próxima entrega deberá centrarse en el verdadero mensaje detrás de ese sueño y profundizar más en la historia de One For All.

Otro pregunta que quedó en el aire fue ¿Cómo será la comunidad de héroes después de la jubilación de All Might?

Si la quinta temporada sigue las historias del manga es probable que todo continúe con el arco de entrenamiento conjunto. Asimismo, podría cubrir parte del arco del ‘Meta Liberation Army’, que se adentra en la historia de fondo de Tomura Shigaraki, así como en los nuevos movimientos realizados por su equipo, The League Of Villains.

Este es el primer póster promocional de la quinta temporada de "My Hero Academia" (Foto: Bones)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “MY HERO ACADEMIA”

La quinta temporada de “My Hero Academia” todavía no cuenta con tráiler oficial, pero cuenta con un pequeño avance.

PERSONAJES DE “MY HERO ACADEMIA” 5

Izuku Midoriya

Katsuki Bakugo

All Might

Ochaco Uraraka

Tenya Iida

Tsuyu Asui

Minoru Mineta

Momo Yaoyorozu

Fumikage Tokoyami

Denki Kaminari

Eijiro Kirishima

Shoto Todoroki

Mina Ashido

Yuga Aoyama

Kyoka Jiro

Mezo Shoji

Mashirao Ojiro

Hanta Sero

Toru Hagakure

Koji Koda

Rikido Sato

Shota Aizawa

Hizashi Yamada

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 “MY HERO ACADEMIA”?

La quinta temporada de “My Hero Academia” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero lo más probable es que se estrene en el 2021.