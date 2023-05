Para alegría de los televidentes, Myrka Dellanos retornó a la conducción de “La mesa caliente” tras haberse ausentado por temas de salud, hecho que generó preocupación en sus millones de seguidores.

¿Cómo fue su regreso y qué le ocurrió exactamente? En los siguientes párrafos te damos todos los detalles. Asimismo, precisamos que supimos de su hospitalización, luego de que ella misma enviara un mensaje por redes sociales.

Ha ganado el Premio al Liderazgo Hispano del Hispanic Heritage Council (Foto: Myrka Dellanos / Instagram)

EL REGRESO DE MYRKA DELLANOS

Este viernes 5 de mayo de 2023, Myrka Dellanos apareció en la emisión del espacio televisivo. “¡Estoy de regreso sana y salva! Miren qué regalo tan lindo que recibí: estas maravillosas sandalias amarillas. Ahora comenzamos en @LaMesaCaliente”, escribió en su cuenta de Instagram.

La presentadora lucía un vestido corto floreado que resaltaban su figura y combinaban a la perfección con sus sandalias amarillas primaverales.

En el clip de unos cuantos segundos, ella aparece de fondo mirando a la cámara, de pronto da tres pasos, se detiene, coloca sus manos en su cintura, levanta una de sus piernas ligeramente y sonríe; luego hace un además y avanza.

Su retorno llenó de mucha alegría a sus fans, quienes le dieron la bienvenida a través de sus mensajes.

¿DE QUÉ ESTÁ MAL MYRKA DELLANOS?

En su mismo espacio televisivo, “La mesa caliente”, Myrka Dellanos se refirió a su estado de salud y reveló qué mal la llevó a ser hospitalizada e impidió que viaje a Londres para la coronación del rey Carlos III.

“Estuve en el hospital varios días. Estoy bien, gracias a Dios; tengo una hernia en el estómago que me están trabajando con tratamiento. No pude ir a Londres, lastimosamente como tenía planificado, pero no importa, yo sé que los tiempos de Dios son perfectos, todo pasa por algo, y estoy feliz”, contó a sus compañeras.

La conductora también usó sus redes sociales para dar más detalles sobre su salud, por lo que precisó que la hernia le había afectado bastante en su alimentación; toda vez que había bajado de peso.

“Estaba como que malnutrida, pero gracias a Dios me pusieron en un plan”, manifestó. Al mismo tiempo dijo que iba a seguir adelante “con mucho amor y gratitud”.