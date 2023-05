El lunes 1 de mayo, Myrka Dellanos encendió las alarmas tras señalar en su cuenta de Instagram que se encontraba hospitalizada. “Viendo ‘La mesa caliente’ desde mi habitación del hospital. ¡Cuánto quisiera estar ahí con ustedes!”, escribió sin dar mayores detalles, generando mucha preocupación. Si también te está preguntando de qué está enferma la conductora del espacio televisivo, en los siguientes párrafos te lo explicamos.

Cabe señalar que al día siguiente de enviar dicho mensaje, sus compañeras del programa de Telemundo le mandaron las mejores vibras y hablaron de su situación brevemente. “Myrka no está con nosotros porque está un poquito enfermita, está en el hospital, pero se está recuperando y les manda a todos un beso, beso que también te mandamos nosotros a ti. Te extrañamos mucho, te queremos mucho y sabemos que muy pronto vas a estar de regreso”, dijo Giselle Blondet.

La presentadora nació el 27 de mayo de 1965. Se convirtió en un rostro muy querido en televisión (Foto: Myrka Dellanos / Instagram)

¿DE QUÉ ESTÁ ENFERMA MYRKA DELLANOS, CONDUCTORA DE “LA MESA CALIENTE”?

Si bien, ni la propia Myrka Dellanos ni sus compañeros han revelado la enfermedad que tiene la presentadora televisiva, debemos recordar que hace unos meses habló de un mal que se le presentó de un momento a otro.

Fue en marzo de 2022 que Dellanos pidió a sus millones de seguidores que rezaran por ella, debido a una enfermedad que se le presentó de un momento a otro.

“Quería dejarles saber que por favor oren por mí, hace dos semanas, desde que empecé a hacer lo del programa me ha dado una alergia terrible. Es solo en la cara, las mejillas me aparecen super inflamadas, toda la nariz, y toda esta parte se pone rojo, rojo, rojo”, comenzó señalando.

Explicó que a realizarse un chequeo y le dijeron que debía someterse a un tratamiento de cortisona. “Me dieron una inyección. Yo no quería cortisona, pero me dijeron que tengo un cuadro alérgico muy malo”, relató en una de sus historias de Instagram.

¿Será que el cuadro de alergia volvió a ella? Lo sabremos pronto cuando Myrka decida contarnos qué le ocurrió realmente.

Ha ganado el Premio al Liderazgo Hispano del Hispanic Heritage Council (Foto: Myrka Dellanos / Instagram)

CUANDO FUE DIAGNOSTICADA DE DIABETES

Además de la alergia en el rostro, Myrka Dellanos reveló en julio de 2020 que desde hace dos años había sido diagnosticada con diabetes, motivo por el que luchó contra esa enfermedad.

“La doctora me dijo que tenía diabetes: ‘Si tú no controlas esto, puedes morir de un ataque al corazón’”, contó la periodista, quien mencionó que al recibir la noticia no sabía qué hacer: si tomar medicamentos, cambiar su estilo de vida y más.

Lo peor llegó cuando subió 25 libras (11 kilos), no sólo ello, pues tenía demasiada sed y comenzó a olvidarse las cosas. “Fui al médico, me hicieron todos los exámenes, me chequearon la tiroides”, detalló.

Ella no necesitó inyecciones de insulina, pero sí siguió un régimen de píldoras. “Dejé de comer todo tipo de carbohidratos y azúcar, y me dediqué todo un año a comer vegetales, corté la carne roja. También practicaba yoga, kiking y manejaba bicicleta”, contó a People en español.

Gracias al cambio radical en su estilo de vida, Myrka bajó 28 libras (12.700 kilos). “Al ir a mi revisión anual [en 2017] viviendo en Los Ángeles, [la doctora me dijo:] ‘Ya no tienes que usar la máquina porque ya no tienes diabetes. Tu sistema siempre va a estar predispuesto, pero en este momento no tienes’”, manifestó emocionada.