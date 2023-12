Dicen que los talentos ocultos son los que más sorprenden y ese parece ser el caso de Nadia Ferreira. Resulta que la esposa de Marc Anthony sorprendió a propios y extraños al demostrar su gran capacidad en el arte de la interpretación. ¿Se animará a lanzarse como solista?

No solamente la rompe en la pasarela, sino además en el canto. Nadia Ferreira sigue dejándonos en claro que es toda una caja de sorpresas a sus cortos 24 años de edad. Esta vez, su gran talento en la interpretación lo que dejó perplejo a todo su círculo íntimo en un conocido club de Estados Unidos.

Nadia Ferreira se convirtió en madre a mediados de año (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

¿Qué pasó exactamente con la paraguaya? Pues, en esta nota te lo contamos.

UNA ARTISTA: EL TALENTO OCULTO DE NADIA FERREIRA

La reunión donde Nadia Ferreira sorprendió a propios y extraños se dio en un local nocturno de Brickell, una exclusiva zona de Miami. Fue ahí que el amistoso grupo de amigos de la paraguaya disfrutó de tragos y rollos de sushi mientras optaban por cantar varios temas pop del momento.

Y aunque no se encontraba Marc entre los presentes, Nadia no iba para nada sola. A la reunión la acompañó su madre Ludy Ferreira y sus amigas Gisela Iribas, Leidy Cuartas y Sachari Adanir, a quienes no dudó en filmar en pleno canto durante la reunión de amigos.

El canto fue uno de sus talentos más ocultos (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Sin embargo, cuando fue el turno de la mediterránea, pudimos notar del enorme talento que posee la joven guaraní, ya que se evidenció una portentosa voz y un gran talento para la interpretación, tal y como sucede con el puertorriqueño Marc Anthony.

Entre los temas que cantó Nadia Ferreira se encontraron “Contigo a la distancia”, temas que han sido interpretados por voces como las de Luis Miguel y Christina Aguilera, además de otros sencillos como “Regresa a mí”, del cuarteto italiano Il Divo.

Nadia Ferreira durante su reunión con su círculo más cercano (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

¿SE ANIMARÁ A SER CANTANTE? NADIA FERREIRA Y SUS PLANES A FUTURO

Aunque ha dejado bien en claro que la pasarela es su fuerte, de momento Nadia no descarta incursionar en la música tal y como el padre de su hijo. En diálogo con “¡Hola! Américas” en 2022, la oriunda de Villarica dejó en claro que tenía muchas metas por cumplir, tanto a nivel profesional como personal.

A día de hoy, la modelo paraguaya ya es madre de familia y se ha casado con uno de los músicos más importantes de habla hispana. Por lo que no sería sorpresa que decida sorprendernos al incursionar como solista de aquí a unos años.

La modelo es una celebridad famosa en la industria de la moda (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Al respecto de sus sueños a corto plazo, la también influencer reveló que le gustaba la idea de ser cantante o aparecer en los medios. “A ver… una familia, una familia, trabajar en los medios, ser cantante o en televisión, hay muchas cosas por venir, hay una lista larga”, reveló en aquella oportunidad.

