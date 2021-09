CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Nadie sale con vida” (“No One Gets Out Alive” en su idioma original) es una película de terror de Netflix que se basa en el libro del mismo nombre escrito por Adam Nevill (“El ritual”). La cinta dirigida por Santiago Menghini sigue a Ambar, una joven mexicana que se embarca en un difícil viaje en busca del sueño americano, tras pasar años cuidando a su madre enferma.

Ambar intenta establecerse en la ciudad de Cleveland, donde también vive su tío, pero no tiene documentos ni dinero. Tras encontrar un subempleo en una fábrica de ropa, alquila una habitación en un hospedaje solo para mujeres. Pero la casa en ruinas no será lo único aterrador de ese lugar.

Desde la primera noche, la joven tiene escalofriantes pesadillas, escucha sollozos de los otros inquilinos, extraños ruidos sobrenaturales que resuenan desde el sótano, incluso las visiones la persiguen fuera de la casa.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “NADIE SALE CON VIDA”?

Luego de notar que los propietarios esconden varios secretos y tener una pesadilla vivida con una mujer siendo sacrificada, Ambar decide marcharse, a pesar de perdió sus ahorros por confiar en una compañera de trabajo que le prometió entregarle unos documentos falsos.

Como última esperanza llama a su tío Beto, pero él le explica que salió de viaje con su familia para buscar una buena universidad para su hijo. Sin más opciones, la joven vuelve a la pensión luego de que el arrendatario le prometiera devolverle el dinero que adelantó por la habitación.

Sin embargo, como imaginaba, no era más que una trampa de Red y su hermano Becker para ofrecerla como sacrificio a la criatura de la caja de piedra, que al parecer se alimenta de mujeres y a cambio entrega algunos beneficios.

Beto aparece en la casa e intenta salvarla, pero Becker lo asesina a golpes. Incluso Red trata de ayudar a la protagonista de “Nadie sale con vida”, sin embargo, la lealtad a su hermano es más fuerte y permite que la lleve al sótano para ser ofrecida a la criatura.

La acuesta en una cama de piedra y Ambar comienza a revivir el recuerdo de una de sus últimas conversaciones con su madre, donde comenta sobre el hermoso cabello de Ambar. Al mismo tiempo

Mientras la criatura, parecida a una araña con cabeza humana y brazos que emergen de su núcleo, sale de la caja de piedra, Ambar empieza a recordar a su madre en el hospital. Aunque ella le pide insiste y violentamente que se quede, la joven grita que no y consigue liberarse del monstruo.

Una vez libre, toma un palo de madera con bordes afilados y ataca a Red y Becker. Aunque el último da pelea Ambar logra asesinar a los dos hermanos: a Becker con un corte en el cuello y varios golpes en la cabeza y a Red lo ofrece a la criatura.

“Nadie sale con vida” termina con Ambar cojeando hasta la puerta principal lista para salir de ese infierno hasta que su tobillo roto vuelve a su lugar y aparece una polilla, insecto relacionado con la criatura, que la hace dudar de su decisión.

Red se convirtió en otro de los espíritus que habitan a casa (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “NADIE SALE CON VIDA”?

¿Cómo escapó Ambar? Al parecer el subconsciente de la joven luchó y logró evitar ser devorada por la criatura. Aunque eso explicaría la alucinación que tiene con Beto sobreviviendo a los golpes de Becker y ayudándola a escapar, no está claro lo que sucedió en el sótano.

¿Qué se esconde en la caja de piedra? ¿De donde surgió? Lo único que se sabe es que el padre de Red y Becker la tenia antes y se encargaba de hacer los sacrificios. Lo ayudaba su esposa Mary, quien también se convirtió en una víctima, y posteriormente, Becker sintió que la caja lo había elegido y lo ayudaba a curarse.

¿Qué hará Ambar con la caja? Por su expresión al final de “Nadie sale con vida” es posible que intente alimentar a la criatura de la caja a cambio de beneficios. ¿Será capaz de asesinar a otras mujeres? ¿La criatura la controla?