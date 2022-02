El concierto en Las Vegas por el Día Nacional de la Banda 2022 fue un éxito rotundo debido al esfuerzo que cada artista y/o agrupación le puso para deleitar a sus fanáticos, pero también hubo un espacio para la polémica gracias al joven Natanael Cano, quien le faltó el respeto a la Banda MS.

Los que estuvieron en el concierto fueron testigos de que Natanael tuvo un muy feo gesto con la reconocida agrupación regional mexicana pues les hizo gestos obscenos con la mano a los integrantes, evidenciando su incomodidad en dicho momento.

La Banda Ms fue víctima de unos gestos obscenos de Natanael Cano en un concierto en Las Vegas. (Foto: Banda MS).

¿QUÉ PASÓ CON NATANAEL CANO?

Según lo que se ve y escucha en las imágenes de los videos publicados en redes sociales, Natanael es abucheado por los asistentes por una desconocida razón, lo cual es algo que le incomoda.

El artista mexicano se retira del escenario muy molesto mientras hace unos gestos obscenos a un promocional de los miembros de la Banda MS, siendo algo que se tomó de muy mal gusto, principalmente en los fanáticos de la agrupación. Es más, también tiró sus lentes y el micrófono que tenía en sus manos.

LA BANDA MS LE RESPONDE A NATANAEL CANO

En unas declaraciones que recoge el programa “Hoy día” de Telemundo, los integrantes de la Banda MS se pronunciaron al respecto con la mejor buena onda pues, de alguna y otra forma, parecen entender la actitud del joven.

“No pasa nada. Se enojó con los equivocados. La producción nos dijo que subamos porque ya era nuestro turno. Cuando vi que lanzó sus lentes y micros pensé que era parte de su show, pero luego nos levantó el dedo”, señalaron los miembros de la Banda MS.

NATANAEL CANO CUENTA LO QUE SUCEDIÓ Y PIDE DISCULPAS

Mediante una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Natanael Cano dio sus descargos y explicó por qué tuvo esa reacción, aunque también negó que haya sido abucheado por los asistentes al concierto por más que los videos demuestren lo contrario.

Según él, sus músicos tenían un determinado tiempo para cantar, pero fueron retirados sin avisarles, lo cual generó una gran incomodidad de su parte, causando que su ira la descargue haciendo unos gestos incorrectos en dirección a una inmensa fotografía de la Banda MS.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, porque fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, teniendo tiempo todavía, pero no me abuchearon”, fueron algunas de sus afirmaciones.