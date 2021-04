CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el séptimo capítulo de la tercera temporada de “New Amsterdam”, es el Día Nacional de la Prueba del VIH y Max ha ofrecido atención gratuita a todos los pacientes VIH+ que acudan a la clínica. En tanto, Bloom y Reynolds se enfrentan por sus modales opuestos; Iggy espera ansiosamente el regreso de un amigo; y Sharpe descubre que puede necesitar mano dura con su sobrina.

Una vez más Max intenta resolver un problema sistémico en poco tiempo, así que nuevamente el idealismo se topa con el realismo. Todo empieza cuando el Dr. George Helms, el director de New Amsterdam 30 años atrás, vuelve para ayudar a celebrar el Día Nacional de la Prueba del VIH y uno de sus retratos es destruido.

Esto lleva a Max a descubrir su problema de 1986, cuando el hospital tenía poca sangre debido a la propagación el virus del SIDA y a que los homosexuales no tenían permitido donar a pesar de contar con una prueba negativa.

Con la intención de ayudar Dale Rustin, que en ese momento dirigía el banco de sangre, decidió permitir que los homosexuales sanos donaran sangre en nombre de otras personas, sin embargo, cuando el Dr. George Helms lo descubrió y amenazó con despedirlo si no se detenía, además, instauró nuevas política para la donación de sangre.

Finalmente, Max decide ignorar las políticas de Helms y propone aceptar la sangre de todas las personas sanas, esto por supuesto incluye a los homosexuales. Ante la posible intervención del hospital, el medico advierte que demandará si lo presionan.

EL OTRO PROBLEMA DE MAX

Pero ese no es el único problema con el que Max debe lidiar en este episodio de la tercera temporada de “New Amsterdam”, el protagonista debe encontrar a alguien que cuide a su hija luego de que Sandra se negara a seguir haciéndolo.

El principal problema con la niña es que no deja de morder, por eso no la aceptan en las guarderías ni ninguna niñera acepta hacerse cargo de ella. Así que Max no tiene más opción que aceptar la ayuda de sus suegros.

En tanto, Sharpe, que ahora debe hacerse cargo de su sobrina Mina, necesita establecer algunos límites y dejar de intentar ser una amiga y una tía genial.

Por otro lado, Floyd y Lauren enfrentan una situación relacionada con la homofobia. Mientras Kwame habla sobre cómo reprimir sus impulsos y de no darle la espalda a Dios, Floyd está dispuesto al hombre a “entrar otra vez al armario”, y Lauren está indignada por esto.

Sandra se negó a cuidar a la hija de Max (Foto: NBC)