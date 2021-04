CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En el octavo capítulo de la tercera temporada de “New Amsterdam”, Max se ve obligado a examinar las desigualdades en el trabajo de parto para las mujeres de color. Bloom debe lidiar con un ED superpoblado. Sharpe ayuda a la Dra. Agnes Kao con un diagnóstico desgarrador. Reynolds se encuentra experimentando algo nuevo en el trabajo.

‘Catch’ (3x08) empieza con Evelyn Davis, una abogada afroamericana en trabajo de parto que llega a New Amsterdam por sus altos estándares y con la esperanza de que los médicos la traten bien, ya que por lo general, las mujeres negras son las que reciben el peor tratamiento posnatal.

Ellas tienen una tasa de mortalidad más alta cuando dan a luz y suelen tener más complicaciones, como accidentes cerebrovasculares, histerectomías de emergencia o incluso cáncer. Bajo este panorama, Evelyn tiene varias exigencias, quiere un parto natural, debido a que en su anterior embarazo pasó por una muy mala experiencia.

Por eso esta vez exigía un parto vaginal, sin embargo, eso no era posible ya que los médico utilizan ciertos marcadores para determinar el tipo de alumbramiento que tendrá una mujer. Max intenta hablar convencerla de que es probable que su cuerpo no lo resista, pero ella no está dispuesta a ceder, así que decide abandonar New Amsterdam.

Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo sufre un fuerte sangrado y nuevamente es hospitalizada, pero esta vez Max decide confiar en lo que Evelyn siente e ignora los marcadores que pone por debajo a las mujeres afroamericanas.

Además, Max comprende que dichas pruebas son racistas, ya que les da a las mujeres de color puntajes más bajos que a las mujeres blancas, así que decide eliminarlas.

Max ayudó a Evelyn a tener a su hijo de manera natural y sin guiarse por los marcadores establecidos (Foto: NBC)

OTRO EMBARAZO COMPLICADO

En tanto, Iggy ayuda a una mujer llamada Ydalis, que también entró en trabajo de parto, pero no dejaba de repetir que no estaba embarazada. Por lo tanto, se negaba a cooperar con el nacimiento del bebé.

Para obligarla a empujar, Iggy le asegura que no estaba embarazada, que todo fue un error y que solo tiene un bloqueo. Poco después nace una niña y solo su llanto logra que Ydalis se enfrente a la realidad y acepte que tiene una hija.

Más tarde, le cuenta a Iggy que fue violada en numerosas ocasiones por el hermano de su padrastro, pero suprimió el recuerdo cuando escapó de la casa de su agresor. Tras conocer su historia, la doctora encontró padres adoptivos para el bebé de Ydalis.