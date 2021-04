“New Amsterdam” y sus dos primeras temporadas de llegaron a Netflix. Recibieron una gran acogida de los usuarios. Sin embargo, cabe señalar que la temporada 3 solo se está transmitiendo por la cadena estadounidense NBC desde el 2 de marzo del 2021. Así que el público de la plataforma de streaming tendrá que esperar un poco más para disfrutar de los nuevos episodios.

El estreno de la tercera temporada de “New Amsterdam” en Estados Unidos, por NBC, abordó la pandemia del COVID-19 como tema principal. En sus primeros capítulos, los miembros del equipo médico han lidiado con la crisis, al punto que el Dr. Vijay Kapoor, interpretado por Anupam Kher, contrajo el virus y desarrolló problemas cardíacos que han puesto en riesgo su vida.

En “New Amsterdam”, el corazón de Kapoor se deterioró por causa del Covid hasta el punto de necesitar una nueva válvula mitral. Sin embargo, el Dr. Reynolds le informó a Max que la situación de su amigo no es tan simple como se cree y que no se puede operar.

Lo cierto es que el caso del Dr. Kapoor se complicó más en el drama médico y era muy posible que los fanáticos vieran quizá fallecer al primer médico en la serie por causa del COVID o en su defecto según rumores que se diera el retiro de su personaje. Ahora es un hecho que Anupam Kher, quien interpretó al Dr. Vijay Kapoor, no regresará al drama médico de NBC, confirmó TVLine.

POR QUÉ DEJÓ EL DR. KAPOOR SU TRABAJO EN “NEW AMSTERDAM”

En el episodio del 13 de abril, el Dr. Iggy Frome descubrió que su colega, el Dr. Kapoor, había renunciado al hospital después de una batalla con Covid, una cirugía a corazón abierto y luego un difícil proceso de rehabilitación que lo dejó incapaz de reanudar su trabajo. Los espectadores vieron por última vez al Dr. Kapoor al comienzo de la temporada 3, cuando luchaba por su vida.

Aunque el Dr. Kapoor estaba infectado con Covid, ela serie en realidad canibalizó imágenes de su episodio de pandemia de influenza de la temporada 2 no transmitido, en el que el Dr. Kapoor contrajo la gripe. Kher había tenido un personaje habitual en “New Amsterdam” desde su debut en 2018, interpretando al jefe del departamento de neurología.

En la vida real, la esposa del actor, la actriz Kirron Kher, ha estado en tratamiento por cáncer de sangre, informa The Hindustan Times. “Actualmente está en tratamiento y estamos seguros de que saldrá más fuerte que antes. Estamos muy bendecidos de que esté siendo atendida por un grupo fenomenal de médicos “, dijo Anupam Kher en un comunicado a The Hindustan Times, y agregó que Kirron “Está bien encaminada hacia la recuperación y agradecemos a todos por su apoyo y amor. "

ACTORES Y PERSONAJES DE “NEW AMSTERDAM 3”

Ryan Eggold como el director médico Max Goodwin

Janet Montgomery como la Dra. Lauren Bloom, jefa del departamento de emergencias

Freema Agyeman como la Dra. Helen Sharpe, jefa de oncología y subdirectora médica

Tyler Labine como el psiquiatra infantil asistente Dr. Iggy Frome

Anupam Kher como Dr. Vijay Kapoor, jefe de neurología

Respecto a los nuevos ingresos, Schulner solo contó que Daniel Dae Kim regresaría como el presumido Dr. Cassian Shin, el nuevo cirujano de traumatología craneal. “Esa es una de las razones por las que amamos al personaje y lo que hizo Daniel Dae Kim con él porque no tiene interés en cambiar”, dijo a TVInsider.

“Lo que hace le funciona. Cómo trabaja, trabaja para él. No vino a “New Amsterdam” para salvar a todos. Vino a New Amsterdam para salvar a las víctimas de traumas. Y si está siendo quijotesco como Max, no podrá hacer su trabajo”.

