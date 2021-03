El nuevo drama médico que está dando de qué hablar en Netflix es “New Amsterdam”, la serie que NBC estrenó a inicios de marzo su tercera temporada. En el gigante de streaming, los usuarios pueden ver sus dos primeras temporadas, y aunque aún no se ha anunciado el arribo de la tercera parte, muchos esperan continuar viendo la historia que tiene como protagonista a Max Goodwin (Ryan Eggold).

En esa línea, los usuarios se perderán de un episodio que fue retirado por los creadores de la serie. Nos referimos a un capítulo de la segunda entrega dedicado a la gripe que NBC no llegó a emitir. ¿De qué se trataba el evento eliminado?

EL CAPÍTULO QUE NUNCA VERÁS DE “NEW AMSTERDAM”

Si bien la tercera temporada de “New Amsterdam” decidió tocar un tema delicado actual, la pandemia de coronavirus (COVID-19), hace un año, en marzo de 2020, la producción decidió retirar de la programación no de los episodios de su segunda entrega que se emitía entonces. El capítulo estaba dedicado a un brote de influenza, y en aquel momento, se consideró que no era oportuno estrenar una historia de esas características.

El creador de la serie, David Schulner, explicó los motivos en Deadline. “El mundo necesita menos ficción ahora mismo. Y muchos más hechos”, escribió poco después de la decisión. “Mostramos qué pasa cuando nuestro hospital tiene que montar tiendas de campaña en el parking porque todas las camas están ocupadas. Hoy, nos levantamos con las imágenes de los militares levantando tiendas de campaña que sirvan como morgues improvisadas en el exteriro del Bellevue Hospital mientras Nueva York se prepara para un posible aumento de las víctimas del coronavirus. A veces, lo que el espejo refleja es demasiado horrible para mirarlo”, agregó.

Esta fue la razón, justificable, por la que se decidió sacar el episodio. Un año después, tanto Schulner como el productor ejecutivo Peter Horton, confirmaron en TVLine que dicho capítulo no será emitido ni en la cadena original ni en Netflix, donde ahora se viene transmitiendo dos de sus tres temporadas.

“Es un gran episodio. Odio que nunca podamos llegar a enseñarlo”, se lamenta Horton, aunque señala que debido a la situación actual no es momento de hablar de otra crisis sanitaria. “Es tan grande [la pandemia del COVID-19] que simplemente no veo justificación para hacer una historia sobre otro brote. Nada va a tener comparación con lo que hemos pasado y lo que ya se nos ha mostrado. Así que no se va a emitir”, sentenció.

Por otro lado, algunos elementos del episodio en cuestión fueron utilizados en el primer episodio de la tercera temporada. “En ese episodio de la segunda temporada Kapoor cogió el virus influenza, así que el personaje contraiga el COVID-19 nos dio la oportunidad de usar ese material que habíamos rodado. Y también parte de esa gran entrada del Bellevue que ya no podemos grabar”, explicó el showrunner a TVLine. “Incluso hemos usado imágenes para Iggy porque eran muy buenas”, reveló Schulner.