El estreno de la temporada 3 de “New Amsterdam” por NBC trajo como tema principal la pandemia de COVID-19. En los nuevos capítulos vemos cómo los miembros del equipo médico lidiaron con la crisis, mientras algunos doctores se contagiaron con el virus, como el Dr. Vijay Kapoor, quien desarrolló problemas cardíacos tras contraer la enfermedad. Es por ello que los fanáticos se han preguntado: ¿Anupam Kher, el actor que interpreta a Kapoor, continuará en el drama médico?

Las dos primeras temporadas de “New Amsterdam” llegaron a Netflix y recibieron una gran acogida de los usuarios. Sin embargo, cabe señalar que la temporada 3 solo se está transmitiendo por la cadena estadounidense NBC desde el 2 de marzo del 2021. Así que el público de la plataforma de streaming tendrá que esperar un poco más para disfrutar de los nuevos episodios.

En “New Amsterdam”, el corazón de Kapoor se deterioró por causa del covid hasta el punto de necesitar una nueva válvula mitral. Sin embargo, el Dr. Reynolds le informó a Max que la situación de su amigo no es tan simple como se cree y que no se puede operar.

Lo cierto es que el caso del Dr. Kapoor se complica más en el drama médico y es posible que los fanáticos vean fallecer al primer médico en la serie por causa del COVID. Esta situación ha desencadenado el rumo de que Kher, de 66 años, podría abandonar la serie de NBC.

“NEW AMSTERDAM”: EL DR. VIJAY KAPOOR, ¿NO VOLVERÁ MÁS A LA SERIE?

David Schulner, el showrunner de “New Amsterdam”, dijo a TVLine que “The New Normal” presenta imágenes que filmaron originalmente para un episodio de la temporada 2, en el que se suponía que Kapoor contraería el virus de la influenza.

El comentario de David podría indicar fácilmente la ausencia de Anupam en la temporada 3. Para hacer las cosas aún más preocupantes, Anupam solo se acredita en un episodio de la temporada 3: “The New Normal”.

Parece que no se ha hablado de su posible salida del programa, pero hay varias señales que indican que podría estar a punto de dejar “New Amsterdam”. El actor Anupam Kher se fue de Nueva York a Mumbai, India, en la primavera de 2020, según The Hindu. No se sabe si el actor eligió quedarse en ahí o si ya hizo planes para regresar a Estados Unidos.

Como Anupam le dijo a The Hindu, comenzó a escribir un diario para hacer frente a la sensación genérica de fatalidad que caracterizó los primeros días de la pandemia de COVID-19. Sus notas formaron la base de su último libro, “Your Best Day Is Today!”.

“He visto guerras, disturbios y calamidades naturales en mi vida. Pero ninguno de ellos tenía un miedo masivo a esta escala”, dijo Anupam al mencionado medio.

Mientras estuvo en la India, también tuvo que enterarse de que su madre contrajo COVID-19, y la desgarradora experiencia probablemente también se incluyó en el libro.

Además, hay que tomar en cuenta que- según su ficha de IMDB- el actor tiene una agenda muy apretada, lo que podría suponer que su presencia en la tercera temporada de “New Amsterdam” fuese menor.