“New Amsterdam” después de que en su anterior entrega fuese afectada por la crisis y pandemia mundial, el drama médico de NBC estrena su tercera temporada que promete abordar el tema de coronavirus, incluso unos de los personajes contraerá la enfermedad en los primeros capítulos.

Los nuevos episodios también mostrarán a Max Goodwin (Ryan Eggold) y al resto del personal enfrentando complicaciones profesionales y personales. Asimos, evidenciarán cómo el sistema de salud deja atrás a los más vulnerables y cómo los protagonistas intentan ayudarlos.

Según Eggold, las historias serán esperanzadoras. “Yo creo que el programa siempre ha venido de un lugar de esperanza. Creo que [estaremos] enfocándonos obviamente en los pacientes, pero también en los trabajadores de la salud y los esfuerzos que ha sido y sigue siendo... Creo que comenzaremos en un lugar para reflexionar sobre el viaje loco por el que todos hemos pasado”, dijo en una entrevista con la estación afiliada de NBC en Chicago.

En esta su tercera temporada da la entrada a un nuevo personaje, La Dra. Lyn Malvo interpretado por Frances Turner en la serie de drama médico de NBC “New Amsterdam” en un papel recurrente. Aquí los detalles de su ingreso e información de lo que conlleva su papel en esta etapa del programa.

LYN MALVO, EL NUEVO PERSONAJE DE “NEW AMSTERDAM”

Frances es una cara familiar y ha estado en nuestras pantallas antes. (Foto: Instagram)

Turner interpretará a la Dra. Lyn Malvo, la nueva directora del departamento de obstetricia. Malvo tendrá una amistad “complicada” con el Dr. Reynolds esta temporada. La primera vez que se vio su personaje fue en el episodio del martes que pasó titulado “Catch”.

“New Amsterdam” está inspirada en las memorias del Dr. Eric Manheimer Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue y sus 15 años como director médico en el hospital. Schulner y Peter Horton son productores ejecutivos junto con Michael Slovis, David Foster, Aaron Ginsburg y Shaun Cassidy.

Malvo tendrá una amistad "complicada" con el Dr. Reynolds esta temporada. (Foto: Getty)

La serie es producida por Universal Television, una división de Universal Studio Group, Pico Creek Productions y Mount Moriah. Turner es mejor conocida por su papel protagónico en la cuarta y última temporada de la serie aclamada por la crítica, “The Man in the High Castle” de Amazon. Más recientemente, terminó las próximas películas “After We Fell” y “After Ever Happy”, la tercera y cuarta entrega de la popular franquicia de películas “After”.

El trabajo anterior de Frances también incluye apariciones especiales en “Quantico”, “Blue Bloods”, “Time After Time”, “Lethal Weapon” y “Powerless”. Turner también apareció en “It’s Always Sunny in Philadelphia”, “The Gifted” y en la última temporada de “The Exes”. Turner está representada por APA y Luber Roklin Entertainment.