Para nadie es un secreto de que Nicole Kidman es una de las actrices más importantes en la historia del cine, ganadora de diversos premios internaciones y con una extensa trayectoria en la gran pantalla, que la convierten en una de las favoritas de productoras y el público.

Y es que a lo largo de su extensa trayectoria, la artista de 55 años se ha llevado a casa premios como los Óscar, Golden Globes, entre otros, haciendo aún más grande su leyenda como actriz de dramas.

Debido a esto, la artista nacida en Hawái fue invitada a participar en el evento “México Siglo XXI”, organizado por la Fundación Telmex Telcel, propiedad del multimillonario Carlos Slim.

NICOLE KIDMAN EN MÉXICO

Nicole Kidman compra queso en puesto callejero

Sin embargo, no solo la presencia de la exesposa de Tom Cruise y Keith Urban sorprendió a los fanáticos mexicanos, sino también sus actividades fuera de la exposición, algunas de las cuales fueron alabadas como una muestra de sencillez de su parte.

A través de redes sociales, un usuario compartió una imagen donde se ve a la ganadora del Óscar 2003 comprando queso en un puesto callejero, así como algunos productos artesanales en una combi que se había instalado muy cerca del recinto donde se presentó.

Incluso, algunos usuarios resaltaron que la celeb de Estados Unidos respaldó sus palabras en el foro con sus acciones, pues no se dejó llevar por las apariencias al comprar.

Nicole Kidman fue captada comprando productos artesanales en CDMX (Foto: anapau_lpez / Twitter)

Nicole Kidman en el foro “México Siglo XXI”

Durante su presentación en el foro, la actriz, que conversó con Gabriela Calzada y Pamela Cerdeira, se refirió a temas como el desarrollo y el crecimiento de la figura de la mujer en la sociedad.

“La vida es una jornada en la que experimentamos muchos obstáculos, no a todos nos pasa al mismo tiempo, pero hay gente que está trabajando de manera abierta para que otros no sufran lo mismo”, comentó.

Del mismo modo, se mostró a favor de la igualdad de género y el aumento de la protección de estas en la sociedad.

“He estado en esto por más de 20 años, he atravesado el mundo con las mujeres para encontrar la protección de todas en diversos lugares, buscarles algún lugar con sus hijos, a todas aquellas que alzaron la voz y no quieren vivir más injusticias, ni violencia”, agregó la actriz.